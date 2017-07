Republikaanien terveydenhuoltouudistus jumiutui senaattiin

Republikaanien ja presidentti Donald Trumpin aikeet korvata edellisen presidentin Barack Obaman aikana luotu Obamacare-terveydenhuoltojärjestelmä ovat ajautuneet vastatuuleen. Asiasta uutisoi CNN.

Republikaaneilla on senaatissa niukka enemmistö, joka on sulanut lähes olemattomiin terveydenhuoltoäänestyksessä. 52 republikaanisenaattorista Rand Paul ja Susan Collins ovat jo ilmoittaneet, etteivät he tule äänestämään republikaanien esittämän lain puolesta. Ilmoitusten myötä puolue tarvitsee tuen kaikilta lopuilta 50 senaattoriltaan saadakseen terveydenhuoltouudistuksensa läpi senaatin.

Nyt senaatin republikaaniryhmää johtava Mitch McConnell on kuitenkin joutunut lykkäämään äänestystä veteraanisenaattori John McCainin jouduttua sairaslomalle. McCainin sairasloman on määrä kestää noin viikon, eikä hän siten olisi päässyt äänestämään, jos laki olisi käsitelty alkuperäisessä aikataulussa. McCainin poissaolo olisi johtanut lain kaatumiseen.

CNN:n mukaan myös McCain on ilmaissut huolensa republikaanien terveydenhuoltoesityksestä ja kertonut esittävänsä siihen muutoksia senaattikäsitellyssä.

Lakia vastustavan republikaanisenaattori Collinsin mukaan suunnitelma veisi oikeuden hoitoon niiltä, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

– Muutokset tarkoittavat todella kovia leikkauksia, jotka koskettaisivat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia yhteiskuntamme jäseniä, kuten lapsia ja köyhiä eläkeläisiä, Collins sanoo.

Kongressin budjettitoimisto on laskenut, että verrattuna Obamacareen republikaanien uudistuksen edellinen versio olisi lisännyt ilman terveysvakuutusta olevien amerikkalaisten määrää 22 miljoonalla vuoteen 2026 mennessä. Nykyisestä versiosta vastaavia laskelmia ei vielä ole saatu, mutta niitä odotetaan lähipäivinä.

Uudistus on tärkeä paitsi senaatin ja kongressin republikaaneille, myös presidentti Trumpille, jonka keskeisiin kampanjalupauksiin Obamacaren kumoaminen ja korvaaminen kuului. Verkkouutiset kertoi eilen, että Trumpin suosio on vajonnut ennätyksellisen alas.