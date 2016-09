Demokraattijohtaja sanoo Donald Trumpia lihavaksi ja verenimijäksi

Demokraattien on tulkittu ottaneen presidentinvaaleissa nyt käyttöön fat shamingin, toisen ylipainolla häpäisemisen. Se alkoi Donald Trumpin julkistettua terveystietonsa: hän on 190 senttimetriä pitkä ja painaa 107 kiloa.

Entinen Barack Obaman kampanjapäällikkö David Plouffe aloitti demokraattikommentoinnin asiasta.

– Hän on 70. Hän on painavin presidentti joka meillä on ollut - kandidaatti joka meillä on ollut, William Taftin jälkeen. Tämä on perusteltu kysymys, David Plouffe sanoi Trumpista.

Demokraattien johtava senaattori Harry Reid totesi senaatissa Donald Trumpin olevan "pilattu kakara", "surullisenkuuluisa huijari" ja "ihmisverenimijä", joka saa maan veren vuotamaan ja istuu golfklubillaan nauraen rahoille jotka on tehnyt".

– Katsokaa tätä hahmoa joka pyrkii presidentiksi... Hän valittaa hänen (Hillary Clintonin) terveydestään? Mitä hän (Trump) tekee? Hän on 70-vuotias. Hän ei ole hoikka eikä trimmattu. Hän ylpeilee syövänsä pikaruokaa joka päivä. Katsokaa hänen terveydentilaansa vähän, Harry Reid totesi.