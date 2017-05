Ranskan politiikkaan luvassa iso muutos - presidentinvaalien videoreportaasi Pariisista

Ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuvat Ranskassa sunnuntaina iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Riippumatta siitä, oliko Ranskan presidentiksi tulossa Emmanuel Macron vai Marine Le Pen, Ranskan politiikan suunta muuttuu merkittävästi.

Marine Le Penin valinta olisi tarkoittanut suurta muutosta Euroopan unionin rakenteeseen, kun hän on kampanjoinut EU-vastaisuudella.

Myös Emmanuel Macronin valinta tarkoittaa muutosta sekä Eurooppa-politiikkaan että talouspolitiikkaan.

Macron kannattaa Saksan ja Ranskan yhteistyön varaan rakentuvaa tiiviimpää unionin integraatiota. Hänen ohjelmaansa kuuluu yhteisöveron alentaminen, julkisen kulutuksen pienentäminen, sosiaaliturvan uudistaminen ja työmarkkinoiden joustavoittaminen.

Presidentti ei Ranskassa kuitenkaan voi hallita yksin. Hallitakseen ohjelmansa mukaisesti, hän tarvitsee kansalliskokoukseen presidentillisen enemmistön. Koska tällä kertaa presidentti ei tule perinteisesti hallinneista sosialistipuolueesta tai tasavaltalaispuolueesta, presidentillisen enemmistön saavuttaminen voi olla vaikeaa.

Heti presidentin valinnan jälkeen alkaa kisailu siitä, minkälainen hallitus saadaan aikaan. Macronin puolueella on ongelma, koska sille ei ole ehtinyt muodostua vielä kunnollista rakennetta. Se perustettiin vasta vuosi sitten. Kuitenkin Les Échos’ssa aiemmin tällä viikolla julkaistun mielipidemittauksen mukaan En Marche! saavuttaisi lähestulkoon yksinään enemmistön kansalliskokoukseen.

Koska sosialistit ovat näillä näkymin kokemassa murskatappion myös kansalliskokousvaaleissa, keskusta-oikeistolainen tasavaltalaispuolue pyrkii ottamaan kansalliskokousvaaleissa revanssin ja pääsemään pääministeripuolueeksi. Tasavaltalaispuolueen kannatus on edelleen vahvaa, vaikka heidän presidenttiehdokkaansa François Fillon putosikin toiselta kierrokselta lähinnä vaimoonsa liittyvän palkkaskandaalin takia.

Toiseksi presidentinvaalissa jäädessään Marine Le Pen pyrkisi esiintymään oppositiojohtajana merkittävän kannatuksensa turvin. Kansalliskokousvaalien jälkeen tilanne on taas toinen. Koska vaalijärjestelmä on kaksivaiheinen enemmistövaali, Front Nationalin paikkamäärä näyttäisi jälleen jäävän korkeintaan 25:een. Sillä paikkamäärällä oppositiojohtajan paikkaa on vaikea lunastaa.

Oheisessa videoreportaasissa on käyty läpi presidentinvaalien tuloksen mahdollisia vaikutuksia Ranskan poliittiseen tulevaisuuteen.