Ranskan kouluammuskelulla ei uskota olevan terroriyhteyksiä

Ainakin kahdeksan ihmistä on loukkaantunut kouluammuskelussa Grassessa Etelä-Ranskassa. Poliisi on pidättänyt yhden henkilön paikan päältä Lycee Alexis de Tcoqueville -koulurakennuksesta. Koulun rehtori on yksi ampujan uhreista.

Epäilty on 17-vuotias koulun oppilas, joka oli raskaasti aseistettu. Ranskalaislehti Le Dauphiné Libérén mukaan ampujalla oli mukanaan kivääri, pistooli, revolveri ja räjähteitä. Asiasta kertoo tässä Independent.

Grassen paikallisneuvoston tiedottajan mukaan ampujalla ei uskota olevan yhteyttä terroriorganisaatioihin. Grassen alueet koulut suljettiin tapahtuman jälkeen.

Ammuskelu sattui pian sen jälkeen, kun Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) toimitilassa Pariisin keskustassa räjähti kirjepommi. Kirjeen avannut nainen sai vammoja kasvoihinsa ja käsiinsä.