Ranskan "Thatcher" François Fillon on talousliberaali ja Putinin ystävä

Ranskan keskusta-oikeiston presidenttiehdokkuudesta eilen käydyn esivaalin suurin yllätys oli se, kuinka ylivoimainen entinen pääministeri François Fillon oli.

Presidenttiehdokkuudesta odotettiin tiukkaa kisaa Fillonin, toisen entisen pääministerin Alain Juppén ja vuosia comebackiään valmistelleen entisen presidentin Nicolas Sarkozyn välillä. Sarkozy hävisi presidentinvaalit sosialistien François Hollandelle vuonna 2012.

Fillon sai esivaalin äänistä 44,1 prosenttia, Juppé 28,6 prosenttia ja Sarkozy 20,6 prosenttia.

Esivaalin korkean äänestysaktiivisuuden katsotaan pelanneen Sarkozya vastaan. Vasemmiston kannattajat osallistuivat keskusta-oikeiston esivaaliin estääkseen vihaamansa Sarkozyn valinnan presidenttiehdokkaaksi.

Esivaalissa äänesti yli neljä miljoonaa henkilöä. Kuka tahansa sai osallistua kahden euron maksua vastaan.

Sarkozy oli ykkönen Korsikalla

Le Monden julkaisemasta kartasta käy ilmi, että Fillon oli esivaalissa ykkönen valtaosassa manner-Ranskan departementeista.

Alain Juppé sai eniten ääniä Girondessa, jonka pääkaupungissa Bordeaux'ssa hän on toiminut pormestarina, sekä neljässä Gironden läheisessä departementissa. Kolmessa departementissa Fillon ja Juppé saivat yhtä paljon ääniä.

Nicolas Sarkozy sai eniten ääniä vain Korsikalla.

Pariisin alueella Juppé oli ykkönen Seine-Saint-Dennisissä ja Fillon muissa Pariisin alueen departementeissa.

Fillon ylpeilee suhteillaan Putiniin

Le Monden pääkirjoitustoimittaja luokitteli François Fillonin edustavan perinteistä, liberaalia oikeistoa, joka on usein katolilaista. Hänet on rinnastettu Ison-Britannian pääministerinä toimineeseen Margaret Thatcheriin, ja Fillon on itse sanonut ihailevansa Thatcheria.

Fillonin talousohjelmaa on luonnehdittu Ranskassa ultraliberaaliksi. Hän haluaa vapauttaa työmarkkinoita, alentaa yritysten veroja, vähentää julkisia menoja ja lakkauttaa julkisia virkoja.

Fillon edustaa kuitenkin perinteisiä perhearvoja, eikä hän halua hyväksyä samaa sukupuolta olevien täydellistä adoptio-oikeutta.

Fillon on ylpeä pääministeriaikojensa ystävyydestä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, ja hän ymmärtää Venäjän toimia.

Sekä Fillon että Juppé voittaisi Le Penin

Fillonin edustaessa thatcherilaista oikeistoa, toiselle kierrokselle hänen kanssa nousseen Alain Juppén katsotaan edustavan chiracilaista oikeistoa. Juppé on tehnyt töitä yhdistääkseen oikeiston, keskustan ja istuvaan presidenttiin François Hollandeen pettyneet äänestäjät.

Sarkozy puolestaan edusti bonapartelaista ja populistista oikeistoa, joka yrittää estää kansallismielisen äärioikeiston nousun valtaan. Sarkozy on pitänyt esillä erityisesti maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä.

Esivaalin toiselta kierrokselta pudonnut Sarkozy ilmoitti välittömästi antavansa tukensa Fillonille. Le Monden pääkirjoitustoimittajan mukaan Juppén on vaikea voittaa Fillonia esivaalin toisella kierroksella ensi sunnuntaina 27. marraskuuta.

Presidentinvaalin toisella kierroksella kohtaavatkin todennäköisesti keskusta-oikeiston esivaalin voittanut ehdokas ja kansallismielistä äärioikeistoa edustava Marine Le Pen.

Mielipidemittausten mukaan sekä Juppé että Fillon voittaisivat selvästi Le Penin presidentinvaalin toisella kierroksella. Tuoreimman, BVA:n syyskuussa tekemän mittauksen mukaan kumpikin saisi yli 60 prosenttia äänistä Le Penin jäädessä alle 40 prosenttiin.

Toistaiseksi Juppé on saanut enemmän kannatusta mielipidemittauksissa kuin Fillon.