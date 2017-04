Terrori-isku kuumensi tunteet Ranskan vaaleissa: syytöksiä valehtelusta, iskulla ratsastamisesta

Pariisin Champs-Élyseellä tapahatunut terrori-isku, jossa hyökkääjä tappoi ampumalla poliisin ja haavoitti kahta, on muodostumassa Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ratkaisevaksi kysymykseksi.

Perjantaina ehdokkaat syyttelivät toisiaan toisaalta heikkoudesta taistelussa terrorismia vastaan ja toisaalta pyrkimyksistä hyötyä terrori-iskulla ratsastamisesta. Jopa Ranskan pääministeri, sosialistipuoluetta edustava Bernard Cazeneuve, puuttui peliin.

Mielipidetiedusteluita johtava sosiaaliliberaali, omalla En Marche! -listallaan kampanjoiva Emmanuel Macron sanoi, että hänen kilpailijansa, keskusta-oikeistolaista tasavaltalaispuoluetta (Les Républicains) edustava François Fillon ja nationalistista Kansallista rintamaa (Front National) edustava Marine Le Pen pyrkivät "hyötymään keskinäisestä nokittelusta".

Sekä Fillon että Le Pen vaativat torstai-illan viimeisessä TV-debatissa viranomaisten vaarallisiksi luokittelemien henkilöiden pidättämistä. Macronin mukaan se olisi tehotonta. Hän huomautti, että sellainen ei ole lakien mukaista, ja tarkoitus on, että vaaralliseksi luokittelun tarkoitus on antaa poliisille mahdollisuus tiedusteluun ja näiden henkilöiden seuraamiseen.

Macronin Facebookin kampanjasivuilla Fillonia syytettiin peräti valehtelusta, kun Fillon oli virheellisesti sanonut, että torstai-iltana olisi tapahtunut muitakin iskuja.

Fillon iski takaisin sanomalla, että "Macron on pehmeä taistelussa islamismia vastaan, kuten kaikissa muissakin asioissa".

Pääministeri Bernard Cazeneuve syytti niin ikään Le Peniä ja Fillonia pyrkimyksistä hyötyä terrori-iskuista.

Kansallisen rintaman kakkosmies Florian Philippot syytti vuorostaan pääministeriä siitä, että hän ajattelee enemmän Macronin kampanjan tukemista kuin ranskalaisten suojelemista.

Tilanne tiukka

Torstai-illan TV-debatissa oikeistoehdokkaat François Fillon ja Marine Le Pen käyttivät suuren osan ruutuajasta puhuakseen keinoista vähentää terrorismin riskiä Ranskassa. Fillon vaati vaaralliseksi luokiteltujen henkilöiden tuomitsemista vakoilusta vihollisen hyväksi. Le Pen taas väitti, että ilman häntä Pariisin marraskuun 2015 terrori-iskua ei olisi tapahtunut, sillä hänen kanssaan kaikki vaaralliseksi luokitellut henkilöt olisivat jo olleet joko karkotettuja tai vankilassa. Molemmat kannattivat radikaalien moskeijoiden sulkemista. Macron puhui ennen kaikkea kansainvälisestä yhteistyöstä taistelussa kansainvälistä terrorismia vastaan.

Viimeisimmän torstaina TV-debatin ja terrori-iskun jälkeen toteutetussa Odoxan Le Pointille tekemässä mielipidemittauksessa Macron on edelleen kärjessä.

Macronia äänestäisi nyt 24,5 prosenttia äänestysikäisestä. Niukasti jäljessä on Le Pen 23 prosentin kannatuksella. Jaetulla kolmannella sijalla ovat Fillon sekä laitavasemmistolaisen Kapinallisen Ranskan (La France Insoumise) ehdokas Jean-Luc Mélenchon 19 prosentin kannatuksella.

Ainoastaan Le Penin kannatus on tutkimuksessa noussut terrori-iskun jälkeen, yhdellä prosenttiyksiköllä. Fillonin ja Mélenchonin kannatus on edelliseen mittaukseen nähden tippunut 0,5 prosenttiyksiköllä ja Macronin kannatus on pysynyt samassa.