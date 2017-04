"Maatamme iskettiin sen sydämessä" – terrori-isku muutti Ranskan presidentinvaalien TV-debatin

– Maatamme vastaan iskettiin sen sydämessä, mielipidetiedusteluiden ykkösenä oleva sosiaaliliberaali En Marche! -listan ehdokas Emmanuel Macron kiteytti loppupuheenvuorossaan France 2 -televisiokanavalla esitetyssä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen viimeisessä debatissa.

Hän korosti, että pelolle ei pidä periksi, niin että viholliset saisivat käsityksen, että Ranska on jakaantunut.

Jokaista yhtätoista presidentinvaalien ehdokasta haastateltiin debatissa 15 minuutin ajan, jonka jälkeen ehdokkaat esittivät loppupuheenvuoronsa.

Kesken lähetyksen juontajat kertoivat, että Pariisin Champs-Élyséellä hyökkääjä on avannut sarjatuliaseella tulen poliisiautoa kohti ja yksi poliisi on kuollut.

Niukasti mielipidetiedusteluissa toisena oleva nationalistisen Kansallisen rintaman (Front National) ehdokas Marine Le Pen totesi loppupuheenvuorossaan, että "löysäilyn ja naiiviuden aika on ohi".

Hän vastasi tentin alkuvaiheessa toimittajien kysymyksiin ennen kuin iskusta oli kerrottu, mutta pääteemana oli terrorismin vastainen taistelu. Le Pen sanoi, että jos hän olisi ollut presidentti, Bataclanin terroristeja ei olisi ollut. Bataclanilla Le Pen viittasi 13. marraskuuta 2015 tapahtuneeseen terrori-iskuun, jossa tapettiin yhteensä 130 ihmistä.

– Minun kanssani, kaikki nämä ihmiset olisivat joko olleet karkotettuja tai vankilassa, Le Pen sanoi.

Le Pen vaati, että kaikki ihmiset, jotka viranomaiset ovat luokitelleet vaarallisiksi, pitää karkottaa. Lisäksi hän vaati täyttä kontrollia kansallisille rajoille, lisää poliiseja ja radikaalien moskeijoiden sulkemista.

Taistelua islamilaista totalitarismia vastaan

Mielipidetiedusteluissa kolmannella sijalla oleva tasavaltalaispuolueen (Les Républicains) ehdokas François Fillon ilmoitti päätöspuheenvuorossaan keskeyttävänsä kampanjoinnin Pariisin iskun vuoksi.

– Taistelun islamistista totalitarismia vastaan pitää olla ykkösprioriteetti, hän sanoi.

Fillon vaati omassa haastattelussaan loppua radikaalin islamin saarnaamisen sallimiselle. Hän vaati myös "islamilaisen kultin" rahoituksen täydellistä läpivalaisua. Tasavaltalaispuolueen ehdokas vaati vaarallisiksi luokiteltujen henkilöiden pidätystä, tutkimista ja tuomitsemista vakoilusta vihollisen hyväksi.

– Meidän täytyy kieltää muslimiveljeskuntaan tai salafismiin kytkeytyvät liikkeet, hän vaati.

Fillonin mielestä taistelussa islamistista terrorismia pitäisi liittoutua Venäjän ja Iranin kanssa.

Macron totesi omassa puheenvuorossaan, että kansalaisten turvallisuuden takaaminen on hänelle prioriteetti. Hän sanoi tekevänsä kaikkensa, jotta Isis ja kaikki muutkin islamistiset terroristijärjestöt tuhotaan yhdessä muiden kansainväliseen koalitioon kuuluvien kanssa.

Mielipidetiedusteluissa neljäntenä oleva Kapinallisen Ranskan (La France Insoumise) ehdokas Jean-Luc Mélenchon osoitti surunvalittelunsa uhreille ja omaisille loppupuheenvuorossaan, mutta kehotti olemaan "panikoitumatta" ja jatkamaan keskeytyksettä demokraattista prosessia. Hän ei ehtinyt omassa haastatteluosuudessaan ottaa kantaa iskuihin.

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään sunnuntaina 23. huhtikuuta.

Torstaina julkaistun Harris Interactiven mielipidemittauksen mukaan Emmanuel Macronin kannatus on 25 prosenttia, Marine Le Penin kannatus on 22 prosenttia ja sekä François Fillonin että Jean-Luc Mélenchonin kannatus on 19 prosenttia.