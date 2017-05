Murskaluvut gallupissa: Vasemmisto kuihtumassa mitättömäksi Ranskan parlamentissa

Keskiviikkona julkaistun OpinionWayn ja SLPV Analyticsin Les Échos'lle tekemän mielipidemittauksen mukaan hallitsevan sosialistisen vasemmiston (sosialistipuolue ja sen liittolaiset) paikkamäärä on tippumassa kesäkuun kansalliskokousvaaleissa viime vaalien 331 paikasta 28–42 paikkaan. Laitavasemmisto ei saisi kuin 6–8 paikkaa.

Suurimmaksi puolueeksi on yltämässä presidentinvaalien ennakkosuosikin, sosiaaliliberaalin Emmanuel Macronin viime vuonna perustama En Marche! (Liikkeelle!) -puolue. Sille mielipidemittaus ennustaa 249–286 paikkaa parlamenttiin.

Enemmistö 577-paikkaisessa parlamentissa edellyttää 290 paikkaa.

Keskusta-oikeisto eli tasavaltalaispuolue (Les Républicains ja sen liittolaiset) olisi mielipidemittauksen mukaan saamassa vaaleissa 200–210 paikkaa kansalliskokoukseen.

Ei vielä organisaatiota

Presidentinvaalien jälkeen Ranskassa järjestetään kesäkuussa parlamenttivaalit, jotka määrittelevät seuraavan viisivuotiskauden poliittisen suunnan yhdessä presidentinvaalien tuloksen kanssa.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros on aiheuttanut Ranskan poliittisiin voimasuhteisiin vallankumouksellisen tilanteen, kun perinteisesti hallinneet keskusta-oikeisto tai sosialistit eivät kumpikaan saaneet ehdokastaan toiselle kierrokselle.

Etukäteen ranskalaisessa lehdistössä on uumoiltu, että tuleva presidentti joutuisi joka tapauksessa niin sanottuun cohabitation-tilanteeseen, jossa parlamentin enemmistö ja hallitus tulisi toisesta blokista kuin presidentti.

Nyt julkaistun mielipidemittauksen perusteella näyttää kuitenkin mahdolliselta, että Macronin uusi puolue voisi yksin saavuttaa enemmistön parlamenttiin. Puolueella on kuitenkin vakava ongelma: koska se on uusi, sillä ei ole vielä valtakunnallista vahvaa organisaatiota. Ehdokkaita kansalliskokousvaaleihin puolue on haalinut vasta 14.

Synkemmältä tilanne näyttää kuitenkin Macronin kanssa presidentinvaalien toiselle kierrokselle yltäneen Marine Le Penin nationalistipuolue Front Nationalille (Kansallinen rintama). Puolue ei edelleenkään saisi mielipidemittauksen mukaan tehtyä läpimurtoa kansalliskokousvaaleissa, vaan jäisi 15–25 paikkaan.

Heikko ennuste selittyy sillä, että Ranskassa parlamenttivaaleissa valitaan jokaisesta vaalipiiristä kaksikierroksisissa vaaleissa vain yksi edustaja. Näin ollen äänestäjät ovat aiemmissakin vaaleissa keskusta-oikeiston ja vasemmiston äänestäjien yhteisvoimin jättäneet nationalistien ehdokkaan lähes kaikissa vaalipiireissä ilman paikkaa. Viime vaaleissa puolue sai ensimmäisellä kierroksella 13,6 prosentin kannatuksen, mutta vain kaksi paikkaa parlamenttiin.

Ranskan kansalliskokousvaalit järjestetään 11. ja 18. kesäkuuta.

Ranskan presidentinvaalit järjestetään sunnuntaina 7. toukokuuta. Tiistaina julkaistun viimeisimmän BVA:n tekemän mielipidemittauksen mukaan Macron olisi voittamassa Le Penin toisella kierroksella 60 prosentin äänisaaliilla 40 prosenttia vastaan.