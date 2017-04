Hän on Ranskan vaalien uusi EU-vastainen tähti – äänestettiin tv-väittelyn parhaaksi

Television katsojat äänestivät Kapinallisen Ranskan (La France Insoumise) ehdokkaan Jean-Luc Mélenchonin tiistaina pidetyn TV-debatin vakuuttavimmaksi esiintyjäksi. 25 prosenttia TV-katsojista oli sitä mieltä, että Mélenchon oli vakuuttavin. Presidentinvaalien ennakkosuosikki, sosiaaliliberaali Emmanuel Macron jäi kakkoseksi 21 prosentilla.

Mélenchonin noste kuitenkin alkoi jo ensimmäisestä debatista. Verrattuna aiempiin vaaleihin Mélenchon on maltillistanut tyyliään ja esiintyy keskustelevasti. Debattimenestys on näkynyt mielipidemittauksissa.

Mélenchon erosi sosialistipuolueesta vuonna 2008 perustaakseen vasemmistopuolueen. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa hän sai jo 11 prosenttia äänistä ensimmäisellä kierroksella ja jäi neljännelle sijalle. EU-vastainen Mélenchon kannattaa nationalistisen Kansallisen rintaman (Front National) presidenttiehdokkaan Marine Le Penin tavoin Frexit-kansanäänestystä Ranskan eroamiseksi Euroopan unionista. Lisäksi Mélenchon kannattaa Ranskan eroamista puolustusliitto Natosta.

Mélenchon on nyt noussut selvästi sosialistipuolueen ehdokkaan Benoît Hamonin ohi kannatuksessa. Hamonin kannatus on kahdessa viimeisessä mielipidemittauksessa ollut 10 prosenttia ja Mélenchonin 15 prosenttia. Samalla Mélenchon on alkanut kolkutella gallupeiden kolmossijaa, kun keskusta-oikeistolaisen tasavaltalaispuolueen ehdokkaan François Fillonin kannatus on 17–17,5 prosentissa.

Mélenchonin poikkeuksellisesta suosiosta kertoo se, että viime viikonloppuna julkaistun Figaro Magazinen tutkimuksessa hän osoittautui Ranskan suosituimmaksi poliitikoksi. Kyselyssä kysyttiin, kenet vastaaja haluaisi nähdä tulevaisuudessa tärkeässä roolissa tulevaisuudessa. Kyselyssä 47 prosenttia vastaajista halusi nähdä Mélenchonin tärkeissä tehtävissä.

Hän jätti kyselyssä taakseen omalla En Marche! (Liikkeelle!) -listallaan kampanjoivan Emmanuel Macronin, jonka vain 41 prosenttia halusi nähdä tärkeissä tehtävissä. Le Pen jäi kyselyssä 24 prosenttiin ja Fillon 18 prosenttiin.

Ensimmäistä kierrosta koskevissa varsinaisissa mielipidemittauksissa Macronin kannatus on ollut 25–26 prosenttia ja Le Penin kannatus 25–25,5 prosenttia. Toisella kierroksella Macron voittaisi Le Penin viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan 60 prosentilla 40 prosenttia vastaan.

Viimeisimmän TV-väittelyn vaikutus ehdokkaiden kannatukseen ei vielä näy mielipidemittauksissa.