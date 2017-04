"Tosi miehet leikkaavat veroja"

Republikaanien presidenttikilvassa mukana ollutta kentuckylaissenaattoria Rand Paulia on vaalien jälkeen sanottu jopa presidentin suosikkisenaattoriksi. Presidentti Donald Trumpin veropakettia odottaessa Rand Paul on nyt julkaissut Trumpin hallinnolle läheisessä Breitbartissa kirjoituksen verouudistuksesta.

– Tosi miehet (kuten myös todelliset naiset) leikkaavat veroja. Vähäisemmät kuolevaiset, joiden on tapana asuttaa Washingtonia, vääntelehtivät käsiään ja tulevat löysäpolvisiksi kun pitäisi leikata veroja. Huhujen mukaan presidentti Trump esittää todellista veronalennusta. Todella toivon niin, Rand Paul aloittaa kirjoituksensa.

Hänen mukaansa kerran oli aika, jolloin useimmat republikaanit uskoivat veroleikkauksiin, mutta Washingtonissa he unohtivat niiden tuomat edut.

Republikaanit ryhtyivät Paulin mukaan huolehtimaan enemmän siitä että hallinto saa pitää "omat" tulonsa kuin että ihmiset saavat pitää omat rahansa.

– Sallikaa minun kääntää vähän Washington-puhetta teille. "Tuloneutraalit" veroleikkaukset eivät ole oikeita veroleikkauksia. Se on enemmän verosiirtymää. Jotkut maksavat enemmän. Jotkut maksavat enemmän. Ja lopputulos on että hallinto kerää saman määrän veroja.

Rand Paul sanoo uskovansa "kuten John F. Kennedy ja Ronald Reagan, että paras tapa kannustaa talouttamme, edistää työpaikkojen lisääntymistä ja nostaa kivulloista keskiluokkaa on antaa veronalennus kaikille".

– Tiedän että Donald Trump uskoo tähän myös, koska hän sanoi niin usein kampanjassaan, ja itsekin työpaikkojen luojana hän tietää että alhaisemmat verot ja vähäisempi sääntely ovat avaimia lisätyöpaikkoihin.

Rand Paul sanoo kannustavansa presidenttiä pysymään vakaumuksessaan eikä antautumaan ennalta kongressin eliitille. Paul kehottaa to go big and bold, toimimaan isosti ja rohkeasti, mutta samalla pitämään uudistuksen yksinkertaisena.

– Se on todennäköisesti tärkein asia, jonka hän tekee ensimmäisenä vuotenaan virassa, joka määrittelee talouskasvumme seuraavien vuosien aikana.