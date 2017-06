"Katselemme heidän leikkivän lastensa kanssa" – ISIS-jihadisteja tappavat lennokkipilotit kertovat kokemuksiaan

Portsmouthin yliopiston professori Peter Lee on kirjoittanut silmiä avaavan selvityksen Iso-Britannian ilmavoimien (RAF) jäsenten kokemuksia terrorismin vastaisista operaatioista Lähi-idässä. Asiasta uutisoi Mirror.

Reaper-lennokkeja hoitavat sotilaat ovat paljastaneet Leelle henkisesti raskaan työnsä yksityiskohtia.

Operaatioissa mukana olevat sotilaat seuraavat ISIS-terroristien jokaista liikettä ja näiden perheitä, kun he valmistautuvat iskemään. Terroristeja seurataan, kun he käyvät kaupassa, leikkivät lastensa kanssa ja käyvät paikallisessa moskeijassa.

Lennokkien avulla jihadisteja voidaan seurata jopa 3000 mailin etäisyydeltä. Vaikka etäisyys on pitkä, sotilaille koituvia henkisiä vaikutuksia ei voi aliarvioida.

Yksi lentäjistä kertoi Leelle: "Me saatamme seurata 'kohdetta A' viikkojen ajan ja hahmotamme kaavaa hänen elämästään. Tiedämme tarkalleen, milloin hän syö ateriansa tai milloin hän ajaa moskeijaan."

"Näemme myös kohteen leikkivän lastensa kanssa ja auttavan vaimoaan. Kun isku on tehty, me jäämme seuraamaan vaimon ja lasten reaktioita, kun ruumis tuodaan heidän luokseen. Jotkut vainajan omaisista ovat niin musertuneita, että he kouristelevat."

Jokaisesta lennokista vastaa kolmen hengen ryhmä. Työllä voi olla sotilaille merkittäviä psyykkisiä haittoja, ja moni sairastuu posttraumaattiseen stressihäiriöön.

Kaikkiin tehtävät eivät kuitenkaan vaikuta samalla tavoin. Yksi sotilaista kertoo, että ISIS on helpoin mahdollinen vihollinen, kun tietää, millaista tuhoa terroristit ovat saaneet aikaan.