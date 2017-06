Tutkija Ylelle: Saudi-Arabia painostaa Qataria omalle linjalleen

Diplomaattisten suhteiden katkaisemisesta Qatariin ovat ilmoittaneet Saudi-Arabia, Egypti, Jemen, Libya, Bahrain, Yhdistyneet arabiemiirikunnat sekä Malediivit. Ylen mukaan Saudi-Arabian valtiollinen uutistoimisto on kertonut Qatarin horjuttavan alueen tasapainoa tukemalla Muslimiveljeskuntaa, Isisiä ja al-Qaidaa sekä antamalla niiden levittää sanomaansa mediassa.

– Keskeisesti on kyse siitä, että öljyvauras mahtivaltio Saudi-Arabia yrittää painostaa omapäistä ulkopolitiikkaa ajaneen Qatarin omalle linjalleen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger Ylelle.

Qatar on hänen mukaansa ajanut itsenäistä ulkopoliittista linjaa, joka ei vastaa Riadin etuja. Tämä on ollut kiistan aihe jo monia vuosia. Saudi-Arabiaa hiertävät Qatarin ulkopolitiikassa liian ystävällismielinen suhde Iraniin ja tuki islamistiselle Muslimiveljeskunnalle.

– Muslimiveljeskunnalla on eräänlainen tasavaltainen islamilainen johtomalli. Se on tietenkin täysin vastakkainen monarkistiselle mallille, joka on Saudi-Arabian poliittisen järjestelmän perusta, Mühlberger huomauttaa.

Lisäksi Qatar jakaa yhdessä Iranin kanssa valtavan kaasukentän.

– Jotta Qatar voisi hyödyntää kaasukenttää ilman riitoja, sen täytyy välttää vastakkainasetteluja suhteessa Iraniin, Mühlberger kertoo.