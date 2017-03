Al-Qaidan iskuohjeissa Ford-maasturista tehtiin Allahin vihollisten ihmisleikkuri

Al-Qaidan julkaisema englanninkielinen ja teknisesti korkeatasoinen Inspire-lehti ilmestyi lokakuussa 2014. Tuon jälkeen uutisoitiin, että lehden oli ladannut 55 000 brittimuslimia muutamassa kuukaudessa.

Pomminteko-ohjeita sisältäneessä Inspiressa oli mukana myös Mujahidinin taskukirja- ja Open source jihad -osastojen (OSJ) aukeaman juttu The Ultimate Mowing Machine. Siinä kuvassa oli iso Ford-katumaasturi, jolla kuvailtiin kykenevän "niittämään" uskottomia kadulla.

"Tällä osastolla, OSJ:lla, annamme lukijoillemme ehdotuksia miten suorittaa henkilökohtaista jihadiaan. Tässä on yksi idea siitä miten yksittäinen muslimi voi tehdä niin. Se on yksinkertainen idea ja sen valmisteluun ei tarvita paljon. Kaikki mitä tarvitaan, on halu antaa oma elämänsä Allahille", lehti totesi.

Runsaiden ohjeiden mukaan "idea on käyttää maasturia ruohonleikkurina, ei ruohon vaan Allahin vihollisten leikkaamiseen".

"Valitse paikkasi ja aikasi huolellisesti. Mene kaikkein kansoitetuimmille paikoille. ...Ideaalinen on paikka jossa on maksimaalinen määrä jalankulkijoita ja vähiten autoja. Itse asiassa jos voit mennä läpi 'vain jalankulkijoille' -paikkojen, joita joissain kaupunkien keskustoissa on, se olisi loistavaa."

Inspire totesi, että iskua "tulisi ajatella marttyyrioperaationa". Toteuttajaa kehotettiin varustautumaan myös asein.