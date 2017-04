Osta Pyeonghwa Ppoggugi -auto - Pohjois-Korean ainoasta autovalmistajasta ei ole kuultu moneen vuoteen

Pyeonghwan tunnuksessa on kaksi rauhankyyhkyä.

Pyeonghwa tarkoittaa rauhaa ja autovalmistaja Pyeonghwan tunnuksessa onkin kyyhkysiä. Pyeonghwa Motors -yhtiö muodostettiin kaksi vuosikymmentä sitten yhteisyritykseksi Etelä-Korean kanssa, ja nyt se on Pohjois-Korean ainoa siviiliautojen valmistaja.

Pyeonghwa oli alun perin eteläkorealainen yhtiö. Se pyrki sillaksi maiden välille. 1990-luvulla Nampoon luotiin yhtiön yhteisyritys pohjoiskorealaisten kanssa. Se valmistaa edelleen pieniä määriä henkilöautoja diktatuurin eliitille. Nampon tuotanto kävi 2011 huipussaan 1 820 autolla.

Eräiden tietojen mukaan tuon jälkeen ei autoja tosin välttämättä ole valmistettukaan. Yhtiön koko omistus on siirretty heikon myynnin seurauksena Pohjois-Korealle. Yhtiön nettisivuja ei ole päivitetty 2012 jälkeen.

Automalleja on The Times of Indian mukaan yhdeksän: Hwiparam, Hwiparam II, Hwiparam III, Ppoggugi, Ppoggugi II, Ppoggugi III, Ppoggugi 4WD, Junma ja Samcheonri. Ne käyttävät erittäin vähän polttoainetta ja vastaavasti ovat erittäin heikkotehoisia.

Monet autoista ovat lähes kopioita eurooppalaisista ja kiinalaisista tunnetuimmista merkeistä.