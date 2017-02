Donald Trumpin ministeriehdokkaaksi valitsema pikaruokajohtaja vetäytyy ehdokkuudesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitsema työministeriehdokas Andrew Puzder vetäytyy ministeriehdokkuudesta. CNN:n mukaan Puzder ilmoitti päätöksestään keskiviikkona.

Puzder omistaa CKE-pikaruokaketjun ja on ollut viime aikoina kohun keskellä liiketoimistaan. Hän on muun muassa myöntänyt, ettei ole maksanut kaikkia vaadittuja veroja. Lisäksi Pudzeria on kritisoitu siitä, että hän on vastustanut työntekijöiden minimipalkkaa.

"Olen otettu siitä, että presidentti Donald Trump toivoi minua työministerin tehtävään. Vaikka en palvele presidentin hallintoa, tulen antamaan kaiken tukeni hänelle ja hänen osaavalle tiimilleen", Puzder sanoo tiedotteessaan.

Erityisesti demokraatit ovat olleet Puzderin valintaa vastaan, mutta myös osa republikaaneista on vastustanut hänen valintaansa. Puzderin valinta ei todennäköisesti olisi mennyt senaatissa läpi.