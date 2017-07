Näin Vladimir Putin teki vanhasta opettajastaan miljardöörin

Pietarin kaivosinstituutin kanslerista Vladimir Litvinenkosta on tullut miljardööri. Asiasta uutisoivan Vedomostin mukaan Litvinenko on kasvattanut omistustaan kemianteollisuuden PhosAgro-konsernista 19,35 prosenttiin. Litvinenkon osakkeiden arvo on nyt 1,01 miljardia dollaria eli noin 870 miljoonaa euroa.

Litvinenko kuuluu Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Hän toimi 1990-luvun lopulla Putinin maisterintyön ohjaajana.

Entinen New York Timesinin Moskovan toimituksen päällikkö Steven Lee Myers kertoo Putinin elämäkertakirjassaan New Tsar, että Litvinenkoa on sanottu Venäjän presidentin lopputyön todelliseksi kirjoittajaksi. Väitteen on esittänyt muun muassa Litvinenkon tytär. Haamukirjoitetut lopputyöt olivat tavallisia Venäjän poliittisen eliitin keskuudessa tuohon aikaan.

PhosAgro perustettiin vuonna 2001. Miljardiyritys perustuu pitkälti Putin-kriitikon ja suurliikemiehen Mihail Hodorkovskin Yukos-öljy-yhtiön purkamisen yhteydessä suoritetuissa pakkohuutokaupoissa edullisesti hankittuun omaisuuteen.

PhosAgron omistajat pidettiin pitkään salassa ja Litvinenkon mittavat omistukset paljastuivat vasta paljon myöhemmin. Hän on itse kertonut saaneensa PhosAgron osakkeita palkkiona Venäjän valtiolle suorittamistaan konsulttitöistä.

Vladimir Litvinenko on Meduzan mukaan ollut vuosikausia Venäjän parhaiten palkattu akateemikko. Hän ilmoitti ansiotuloikseen vuonna 2016 195,5 miljoonaa ruplaa eli noin 2,8 miljoonaa euroa. Venäjän yliopistomaailman toiseksi korkeinta palkkaa nauttiva tienasi tästä alle kolmanneksen.