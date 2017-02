Vladimir Putin haluaa Venäjän ja USA:n tiedustelupalvelujen välille tiiviimpää yhteistyötä

Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa palauttaa vuoropuhelun Venäjän ja Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten välille. Putin puhui Sky Newsin mukaan aiheesta puheessaan Venäjän federaation turvallisuuspalvelulle (FSB).

– On ilmiselvää, että terrorismin ehkäisyssä on tärkeää, että maiden hallinnot ja keskeiset kansainväliset ryhmät työskentelevät yhdessä. On kaikkien intresseissä tuoda takaisin vuoropuhelua Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten ja muiden Naton jäsenvaltioiden kanssa, Putin sanoi puheessaan.

Wall Street Journal uutisoi keskiviikkona, että Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset pimittävät tarkoituksella herkkiä tietoja presidentti Donald Trumpilta. Viranomaiset pelkäävät, että tiedot vuotaisivat Trumpin kautta venäläisten käsiin, mikä loisi Yhdysvalloille merkittävän turvallisuusuhan.

Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn erosi aiemmin tällä viikolla väitettyjen Venäjä-kytköstensä vuoksi. Tiedusteluviranomaisten tietojen mukaan Trumpin kampanjaväki, Flynn mukaan luettuna, olisi ollut tiiviissä yhteyksissä venäläistiedusteluun republikaaniehdokkaan kampanjan aikana.

Sekä Trump että Putin ovat tyrmänneet USA:n tiedustelun keräämät tiedot siitä, että Kreml olisi pyrkinyt tukemaan Trumpin tietä presidentiksi ja että Venäjän turvallisuuspalveluilla on hallussaan materiaalia, jota voidaan käyttää Trumpin kiristämiseksi.

Kumpikin presidentti on puhunut useaan otteeseen haluistaan lämmittää Yhdysvaltojen ja Venäjän välejä.