Vladimir Putinille myönnettiin uusi rauhanpalkinto

Venezuelassa presidentti Nicolas Maduro on perustanut uuden rauhanpalkinnon, joka on nimetty maan edesmenneen johtajan, presidentti Hugo Chavezin mukaan, kertoo The Independent. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa samana päivänä, kun Nobelin rauhanpalkinnon saaja julistettiin.

Ensimmäisen Hugo Chavez-rauhanpalkinnon saajaksi on julistettu Venäjän presidentti Vladimir Putin. Maduro kuvasi Putinia asian julkistaessaan "rauhan puolesta taistelijaksi" ja Venezuelan vahvaksi liittolaiseksi.

"Mielestäni presidentti Vladimir Putin ansaitsee tämän palkinnon", Maduro sanoi televisiolähetyksessä.

Samassa yhteydessä paljastettiin venäläisen kuvanveistäjän tekemä Chavezin patsas, jonka pienoiskappale luovutetaan palkinnon voittajille.