Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei ihminen ole syypää ilmastonmuutokseen, kertoo Independent.

– Lämpeneminen oli alkanut jo 1930-luvulla. Silloin ei ollut mitään tällaisia antropologisia tekijöitä kuten päästöjä, ja lämpeneminen oli jo alkanut, Vladimir Putin totesi arktisia asioita käsitelleessä foorumissa Venäjän Arkangelissa.

– Kysymys ei ole sen pysäyttämisestä, koska se on mahdotonta. Se (lämpeneminen) voi liittyä joihin globaaleihin maapallon tai jopa planeettatason ilmiöihin. Kysymys on jonkinlaisesta siihen sopeutumisesta, Putin jatkoi.

Brittilehden jutussa huomautetaan, että siinä missä Vladimir Putin sanoi ilmastonmuutoksen voivan parantaa edellytyksiä arktisten alueiden taloudelliselle hyödyntämiselle, korosti foorumiin osallistunut Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmastonmuutoksen vakavuutta.

– Arktisten alueiden ilmastonmuutoksen selättäminen on elintärkeää, jos haluamme arktisen alueen säilyvän sellaisena kuin se on nyt. Asialla on maailmanlaajuinen merkitys: jos menetämme Arktiksen, menetämme koko maailman, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö muistutti, että vaikka vaikutukset näkyvät nyt arktisella alueella, niin loppujen lopuksi ne koskevat planeetan jokaista asukasta.

– Seuraukset tulevat olemaan maailmanlaajuisesti valtavia. Kun jääpeite sulaa, merenpinta nousee. Kun jääpeite sulaa, auringon säteily ei enää heijastu takaisin, vaan sen sijaan se lämmittää vesiä ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, Niinistö sanoi.

Vladimir Putinin kannanotot poikkeavat merkittävästi presidentin aiemmista lausunnoista. Vielä vuonna 2015 Putin kutsui YK:ssa pitämässään puheessa ilmastonmuutosta ”erääksi vakavimmista ihmiskuntaa kohtaavista haasteista”.