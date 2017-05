Venäjän presidentti Vladimir Putin varoittaa: Protektionismista on tulossa uusi normaali

Venäjän presidentti Vladimir Putin on antanut varoituksen protektionismia vastaan Pekingissä järjestettävässä Belt and Road -foorumissa. CNN:n mukaan Putin näytti osoittavan varoituksensa Yhdysvalloille, joka ei ole mukana OBOR-yhteistyössä (One Belt One Road).

"Protektionismista on tulossa uusi normaali. Avoimuuden ja vapaan kaupan ideat torjutaan yhä useammin", Putin sanoi.

Kiinan presidentti Xi Jinpingin alulle laittaman OBOR-projektin tarkoituksena on tehdä rautatie Kiinasta Istanbulin ja Moskovan kautta Rotterdamiin. Meritien on taas suunnitelmissa kulkea Etelä-Kiinasta Indonesian ja Itä-Afrikan kautta Venetsiaan. Valmistuessaan moderni silkkitie kattaisi yli 60 maata – noin kaksi kolmasosaa maapallon pinta-alasta – ja yhdistäisi 4,4 miljardia ihmistä.

Belt and Road -foorumissa puhunut presidentti Xi vastasi puheessaan kritiikkiin siitä, että OBOR-hanke on liiaksi Pekingin hallussa.

"Toivomme luovamme suuren ja harmonisen perheen, joka tekee yhteistyötä. Kaikki maat ovat tervetulleita hankkeesee", Xi sanoi,

Foorumiin osallistuu valtioiden päämiehistä lisäksi muun muassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte.

Myös Pohjois-Koreasta saapui pieni delegaatio huolimatta Pekingin ja Pyongyangin kiristyneistä väleistä. Pohjois-Korea toteutti aikaisin sunnuntaina jälleen ohjuskokeen, joka on nähty tarkoituksellisena loukkauksena ja häiriönä presidentti Xille ja Pekingin foorumille.

Yhdysvallat ja suurin osa Euroopan maista ei osallistu Belt and Road -foorumiin.