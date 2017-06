Vladimir Putin varoittaa: Venäläishakkerit saattavat sotkeutua Saksan vaaleihin isänmaallisista syistä

Vladimir Putin varoitti, että itsenäiset hakkerit saattavat ottaa kohteekseen Saksan tai muut EU-alueen vaalit "isänmaallisista" syistä, jos he kokevat, että Venäjästä puhutaan pahaa, kertoo EUObserver.

Hän kuvaili hakkereita "vapaiksi ihmisiksi kuin taiteilijat".

– Jos taiteilija herää aamulla hyvinvointisena, hän ei tee muuta kuin maalaa, Putin totesi.

– Sama koskee hakkereita. He heräävät tänään ja lukevat jotain, mitä kansainvälisesti tapahtuu. Ja jos he tuntevat itsensä isänmaallisiksi, he alkavat osallistua, kuten uskovat, oikeutettuun taisteluun niitä vastaan, jotka puhuvat pahaa Venäjästä.

Putin kiisti, että hänen hallinnollaan olisi mitään tekemistä vaaleihin kohdistuvissa hakkeroinneissa.

– Emme harjoita sellaista toimintaa hallitustasolle emmekä aio harjoittaa sellaista tulevaisuudessakaan, Putin sanoi.

Saksa on asiasta eri mieltä. Saksan tiedustelupalvelun Verfassungsschutzin johtaja Hans-Georg Maassen totesi aiemmin toukokuussa, että Venäjän hallintoon linkittyneet hakkerit ovat varastaneet saksalaisia parlamentaarikoita koskevaa informaatiota.

Ranskan kyberturvallisuusviraston johtaja Guillaume Poupard totesi torstaina AP:lle, että Ranskan uuteen presidenttiin Emmanuel Macroniin kohdistuneesta hakkeroinnista saattoi olla vastuussa kuka tahansa, vaikka "eristäytynyt yksilö". Kyberturvallisuusvirasto ei ole löytänyt todisteita Venäjän osallisuudesta hakkerointiin.