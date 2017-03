Vladimir Putin vetosi Suomen presidentin vieressä Ronald Reaganin puheisiin - meni ihan pieleen

Radio Free Europe on tehnyt alla näkyvän videon Venäjän presidentti Vladimir Putinin kommentista Arkangelissa. Putin istuu siinä tasavallan presidentti Sauli Niinistön vieressä.

Juontaja kysyy Vladimir Putinilta, että "siis te ja Venäjän hallitus ette koskaan yrittäneet vaikuttaa Yhdysvaltojen vaaleihin?".

Vladimir Putin vastaa näin kiistäkseen asian kunnolla:

– (Ronald) Reagan puhui kerran veroista, ja hän kääntyi katsomaan amerikkalaisia ja sanoi: Read my lips (lukekaa huuliltani) - EI!

Asia tuli selväksi, mutta sitaatti ei ollut Ronald Reaganin. Erittäin kuulun Read my lips - no new taxes -sloganin lausui presidentiksi pyrkinyt George H.W. Bush puoluekokouksen valintapuheessaan 1988. Bush valittiin presidentiksi, ja hän ei pitänyt lupaustaan.