Donald Tusk Puolan poliittisesta kriisistä: Demokratia on uhattuna

Puolassa hallitusta vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet parin päivän ajan. Varsovan ja muiden kaupunkien mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia ihmisiä. Vastakkain ovat hallitus ja oppositio ja samalla EU ja Puolaa johtava Laki ja oikeus -puolue.

Mielenosoitukset ovat suurin poliittinen kriisi Puolassa vuosiin.

Opposition kannattajat ovat mielenosoitusten aikana tukkineet Varsovassa tien parlamenttitalolle sen jälkeen, kun tiedotusvälineitä ei päästetty perjantaina parlamentin budjettiäänestykseen. Oppositiojohtajia on syytetty laittomasta vallankaappausyrityksestä.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on The Guardianin mukaan vaatinut Puolan viranomaisia kunnioittamaan perustuslakia. Hän sanoo, että demokratia on Puolassa uhattuna. Tusk kommentoi Puolan tilannetta lauantaina Wroclawissa.

Aiemmin lauantaina poliisi poisti mielenosoittajia väkivaltaisesti parlamenttitalon edustalta, kun Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczyński oli poistumassa parlamenttitalolta. Oppositiojohtaja Jerzy Meysztowicz kertoo poliisin käyttäneen kyynelkaasua niihin mielenosoittajiin, jotka pyrkivät estämään Kaczyńskin autoa lähtemästä. Osalla poliiseista oli varusteenaan kumiluoteja.

– Kaikki näkevät, että Laki ja oikeus -puolue on ylittänyt rajan ja että mikään ei ole enää ennallaan, sanoo suurimman oppositiopuolueen johtaja Tomasz Siemoniak.