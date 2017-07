Puola vastaa EU-komission varoitukseen: Uudistukset ovat vasta alkaneet

Puolan ulkoministeriö vastaa lausunnossaan Euroopan komission maalle eilen antamaan vakavaan varoitukseen. Asiasta uutisoi Radio Poland.

Ulkoministeriön lausunnon mukaan Euroopan komission varoitus on ennenaikainen, koska "Puolan oikeuslaitoksen uudistaminen on vasta alkanut". Ulkoministeriön mukaan se on valmis pitämään komission informoituna lainsäädäntöprosessin jatkosta.

Euroopan komissio antoi eilen Puolalle vakavan varoituksen maan uusista laeista, joiden komissio katsoo asettavan oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vaakalaudalle.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan komissio on "erittäin lähellä" artikla 7 mukaisten toimien käynnistämistä Puolaa vastaan. Artikla 7:ssä säädetään niin sanotusta rikkomusmenettelystä, jonka avulla EU:n perusperiaatteita rikkovalta jäsenmaalta voidaan viedä jopa äänioikeus EU:n ministerineuvostossa.

Euractivin mukaan Timmermansin lausunnot ovat saaneet Puolassa ristiriitaisen vastaanoton. Osa hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen poliitikoista on kritisoinut Timmermansia ja komissiota, mutta oppositiopoliitikkojen mukaan komission tulkinta Puolan tilanteesta ja uusien lakien muodostamasta uhasta maan oikeusvaltiolle on oikea.