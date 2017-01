Norjan turvallisuuspalvelu vahvistaa: Venäjä yritti vaikuttaa Nobel-komitean päätöksentekoon

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo maan turvallisuuspalvelu PST:n vahvistaneen, että Venäjän tiedustelupalvelu on pyrkinyt vuonna 2015 vaikuttamaan Nobel-komitean päätöksentekoon.

NRK kertoo operaation alkaneen siitä, että venäläisille uutis- ja blogisivustoille ilmestyi uutinen, jonka mukaan Ukrainan parlamentin puhemies Vladimir Groisman olisi lähettänyt kirjeen Yhdysvaltain Oslon-suurlähetystöön.

Kirjeen mukaan ukrainalaiset olisivat kiittäneet yhdysvaltalaisia diplomaatteja tuesta, jonka kaksi Nobel-komitean jäsentä olisi antanut ehdolla olleelle Ukrainan presidentti Petro Porošenkolle. Kirjeessä todettiin, ettei tämä kuitenkaan vielä riitä, vaan Porošenkon tulisi saada vakuudet siitä, että hän todellisuudessa saa vuoden 2015 rauhanpalkinnon.

Ukrainan johto kiisti lähettäneensä kirjettä. Yhdysvaltain suurlähetystön mukaan on olemassa epäilys siitä, ettei kirje ole aito. Venäjän medioissa kirje nostatti kyselyitä siitä, painostiko USA Nobel-komiteaa, jotta se antaisi palkinnon Ukrainan presidentille.

Nobel-komitean Olav Njølstad kertoo NRK:lle, että kaksi viikkoa kirjeen julkitulon jälkeen Venäjän suurlähetystö pyysi Nobel-komitean kanssa tapaamista. Norjalaiset epäilivät jo siinä vaiheessa kirjeen olevan Venäjän vaikuttamisyritys. Njølstadin mukaan tapaamisen tunnelma oli "absurdi".

Venäläiset olivat tapaamisessa "hymyillen kiistäneet" tietäneensä mitään kirjeestä. Myöhemmin turvallisuuspalvelu PST:lle paljastui, että toinen tapaamisessa venäläisenä diplomaattina esiintyneistä miehistä olikin todellisuudessa venäläisen tiedustelupalvelun edustaja.

Nobel-komitean pääsihteeri arvioi, että Venäjän tarkoituksena on saattanut olla esimerkiksi Nobel-komitean saattaminen huonoon valoon. Mahdollista on myös se, että se on halunnut liata mahdollisen palkinnonsaajan, Ukrainan presidentin, maineen väittämällä palkintoa "ostetuksi".