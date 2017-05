Tämä protestilaulu nousi brittilistan ykköseksi, mutta radioasemat kieltäytyvät soittamasta sitä

Theresa May.

Captain Ska -niminen "talouskurin vastainen" bändi julkaisi Liar liar GE2017 -kappaleensa viime perjantaina ja nyt se on noussut Amazonin ja iTunesin Ison-Britannian listojen ladatuimmaksi kappaleeksi. Ison-Britannian virallisella listalla kappale on kivunnut sijalle seitsemän.

Kappale on uusioversio seitsemän vuotta sitten julkaistusta laulusta.

Siitä on tullut supersuosittu, vaikka radioasemat kuten BBC Radio 1 eivät suostu soittamaan sitä. BBC:n radioasema perustelee asia sillä, että yhtiön puolueettomuussäännöt estävät sitä soittamasta laulua näin lähellä vaaleja. Ison-Britannian parlamenttivaalit viikon päästä torstaina 8. kesäkuuta. Toisaalta esimerkiksi kaupallinen radiokanava Heart and Capital FM on itsenäisesti päättänyt jättää soittamatta kappaleen listaohjelmassaan.

Kappaleessa istuva, konservatiivipuoluetta edustava pääministeri Theresa May leimataan valehtelijaksi. Siihen on miksattu pätkiä Mayn puheista ja kertosäkeessä lauletaan: "Hän on valehtelija, valehtelija, häneen ei voi luottaa, ei, ei, ei".

Yhtye Captain Ska aikoo lahjoittaa laulun myynnistä tulevat tulot ruokapankkeihin ja talouskurin vastaiselle yhdistykselle, joka tuki laulun tekemistä.

– Laulun suosio osoittaa, että ihmiset ovat kyllästyneitä tähän rikkaiden hallitukseen, joka toimii rikkaiden puolesta.

Viime aikoina tehtyjen mielipidemittausten perusteella konservatiivipuolue on voittamassa jälleen enemmistön parlamenttiin, mutta tilanne on ollut tasoittumaan päin.

Tavanomaisessa aikataulussa Ison-Britannian parlamenttivaalit olisi järjestetty vasta vuonna 2020, mutta May vaati huhtikuussa ennenaikaisten vaalien järjestämistä hakeakseen tuen Brexit-suunnitelmalleen eli Ison-Britannian erolle Euroopan unionista.