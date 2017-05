Pohjois-Korean ydintestipaikalta otetuissa satelliittikuvissa näkyy yllättäviä pelejä

Punggye-rin ydinkoepaikalla Pohjois-Koreassa on havaittavissa uutta toimintaa. Asia ilmenee 38 Northin tästä löytyvästä satelliittikuva-analyysistä.

Johns Hopkins -yliopiston Yhdysvaltojen-Korean instituutin alaisen sivuston mukaan kuvat kertovat "ilmeisestä toiminnan uudelleenkäynnistämisestä". Mahdollisen uuden ydinkokeen suorituspaikaksi uskotusta tunnelista on ilmeisesti alettu pumpata ulos vettä. Pohjoisen suuaukon kohdalla näkyy myös joitakin kaivoskärryjä.

Punggye-rin alueella näkyy myös runsaasti toimintaa. Kuvissa on useita ihmisjoukkoja. 38northin mukaan jotkut näistä vaikuttavat olevan käynnissä olevia lentopallopelejä.

Tässä on sivuston mukaan mitä todennäköisimmin kyse Pohjois-Korean propagandasta. Pelit on haluttu saada ydinkoepaikan satelliittikuviin, joista länsimaisessa mediassa on viime kuukausina uutisoitu.

– Pelkästään satelliittikuvien perusteella on epäselvää kertooko tämä toiminta siitä, että ydinkoe on peruttu, siitä, että tukikohta on valmiudessa vai siitä, että ydinkoe on käsillä, 38north arvioi.