Nämä ovat Pohjois-Korean salaiset hyökkäystunnelit: 30 000 miestä rajan ali tunnissa

Pohjois-Koreasta on kaivettu useita salaisia hyökkäystunneleita sen ja Etelä-Korean välisen rajan ali. Tähän mennessä niitä on löydetty neljä. Tunneleihin tutustuneen Daily Starin mukaan Etelä-Korean viranomaiset uskovat, että tunneleita on löytämättä vielä jopa kuusitoista.

Ensimmäinen tunneli löytyi marraskuussa 1974, kun eteläkorealaiset sotilaat havaitsivat maan alta nousevaa savua lähellä maiden välistä demilitarisoitua vyöhykettä.

Toimittaja pääsi vierailemaan pohjoiskorealaisen loikkarin Kim Bu-seongin vuonna 1978 eteläkorealaisille paljastamaan tunneliin. Se antaa osviittaa siitä, minkä mittakaavan rakennelmista on kyse.

Yli puolitoista kilometriä pitkä tunneli kulkee 73 metriä maanpinnan alapuolella. Sen rakennustyöt kestivät kuusi vuotta. Se suljettiin paljastumisen jälkeen kolmella betoniseinällä.

Pohjois-Korea ei ole koskaan myöntänyt kaivaneensa tunneleita. Eteläkorealaisten mukaan syyllinen on kuitenkin selvä.

– He panivat hiilipölyä joka paikkaan naamioidakseen tunnelin vanhaksi hiilikaivokseksi. Todellisuudessa alueen maaperä koostuu graniitista, eräs rajavartija kertoo.

Hänen mukaansa räjäytysjäljet osoittavat, että tunneli on kaivettu pohjoisesta kohti etelää.

Tunneleita ei tavallisesti saa kuvata ja niistä tiedetään vain vähän. Eteläkorealaisten mukaan muissa tunneleissa on sähköt, makuutiloja ja asevarastoja ja jopa rautatie.

– Tarkoituksena oli pystyä siirtämään jalkaväen divisioona tunnissa. Se tarkoittaa 10 000–30 000 miestä. Kun menet maan alle, tajuat, ettei se ole mahdollista, rajavartija toteaa.

Hän sanoo, ettei ole enää varma rakentaako Kim Jong-unin Pohjois-Korea lisää tunneleita.

– Jos he tekevät niin yhä, on kyse minun mielestäni harhautuksesta. Se on tehotonta, kestää liian kauan, eivätkä tunnelit edes ole niin isoja.

Viimeisin erikoisista tunneleista löytyi maaliskuussa 1990. Se oli peräti 145 metrin syvyydessä.