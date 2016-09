Tällainen on Pohjois-Koreassa joka lauantai järjestettävä julma itsekritiikki-istunto

Pohjois-Korean Hongwonista paennut Kim selittää uutissivusto New Focus Internationalille diktaattori Kim Jong-unin hallitseman valtion kansaansa kohdistaman propagandan ja vakoilun taustaa.

– Luentoja, joissa selitetään puolueen määräyksiä, järjestetään kaikkina tärkeinä päivinä jokaisessa maakunnassa. Joka lauantai on lisäksi itsekritiikki-istuntoja, Kim kertoo.

Niissä kansalaiset kritisoivat itseään ja muita valtion virkailijan valvovien silmien alla ja pyrkivät osoittamaan omistautumistaan maan hallitsijalle.

– Näiden istuntojen todellinen tarkoitus on etsiä ja arvioida kumousaatteen (pohjoiskorealaisten nimitys valtion toiminnalle) vastustajia, Kim sanoo.

Hän luonnehtii julmia istuntoja eräänlaiseksi suodattimeksi.

– Niiden kuluessa kaikkien on myös valittava joku muu – ulkopuolinen, naapuri tai kuka tahansa – ja kritisoitava myös heitä.

Kimin mukaan istunnot ovat ehdottoman pakollisia. Niissä osallistujat pyrkivät kiireen vilkkaa löytämään toisistaan vikoja.

– Jos vika paljastuu joksikin luultua pahemmaksi, voi istuntoa seuraava virkailija raportoida asiasta puolueelle. Ongelmasta kertonutta kansalaista saatetaan lopputuloksesta riippuen ylistää omistautumisestaan puolueelle.

Hyesanista loikannut pohjoiskorealaispakolainen Choi kertoo, että Pohjois-Koreassa harjoitetaan kahdenlaista kansalaisvakoilua. Ensimmäinen muoto on kaikkien tiedossa. Valtio pyytää kansalaisia raportoimaan kaikesta epäilyttävästä viranomaisille.

– Toinen muoto on paljon tarkempaa. Turvallisuusviranomainen valitsee kohteen ja lähestyy sitten hänen läheisiään – ihmisiä, joihin kohde luottaa. Heille annetaan tehtäviä ja heidän on raportoitava virkailijalle säännöllisesti edistymisestään.

Choin mukaan tämä on kaikkein pelottavinta kansalaisvakoilua.

– Vakoilun kohteen kohtalo on sinetöity heti. Nykyisin puhutaan, ettei kehenkään kannata enää luottaa, ei naapureihin, rakastajaan perheeseen tai edes omaan itseensä.

Loikkari kertoo aivopesun alkavan jo lapsena. Hallitus ohjeistaa jopa päiväkotilapsia vakoilemaan omia vanhempiaan.

– Ja niin he myös tekevät. Pienet lapset toimivat niin kuin heitä käsketään ja raportoivat opettajalle niin kutsutusta epäilyttävästä tai vallankumousaatteen vastaisesta toiminnasta kodeissaan.

Mikäli opettaja pitää lapsen kertomusta riittävän vakavana, raportoi hän Choin mukaan asian eteenpäin paikalliselle puolueen edustajalle.

Choi loikkasi itse nuorena ja kertoo ymmärtäneensä aivopesun laajuuden vasta jälkikäteen.

– Pohjois-Korean hallitus teki pienistä ymmärtämättömistä lapsista vakoojia. Tämä saa minut todella vihaiseksi.

Uusi hanke

Pohjois-Korean kouluissa on New Focus Internationalin mukaan aloitettu syyskuun alussa propagandahanke, jossa oppilaisiin valetaan ”kumouksellista valmiutta”. Se lienee vastaus Pohjois-Koreaa viime aikoina vaivanneisiin korkean profiilin loikkaustapauksiin.

Pohjoiskorealaislähteiden mukaan syyskuun alusta alkaneeseen kampanjaan kuuluu luentoja, joiden tarkoituksena on iskostaa puolueen käskyt oppilaiden mieliin.

Luennoilla painotetaan aiemmasta propagandasta poiketen niin kutsuttua ”kumouksellista valmiutta”, jolla torjutaan vieraiden valtojen houkutuksia.

– Rajakaupunkien asukkaiden ja myös oppilaiden parissa kiertää huhuja ravintolatyöntekijöiden hiljattaisesta loikkauksesta Kiinassa sekä ulkomailla työskentelevien korkeiden virkamiesten loikkauksista, nimettömänä pysyttelevä pohjoiskorealaislähde kertoo.

– Valtion turvallisuusviraston virkailijat kertovat oppilaille, että vieraiden valtojen salaiset palvelut yrittävät kaapata Pohjois-Korean kansalaisia Kiinassa ja muualla. Heidän mukaansa vain he, joiden kumouksellinen omistautuminen puolueelle on heikkoa, lankeavat vihollisen houkutukseen. Tämän vuoksi ihmisten on lujitettava itsensä ja oltava varovaisempia, hän kuvailee.

Lähteen mukaan puheet “vallankumousaatteen omaksumisesta” tarkoittavat todellisuudessa avointa kehotusta vakoilla muita.

– He nauravat ajatukselle. Vain idiootti kertoisi loikkaussuunnitelmistaan ystävilleen.