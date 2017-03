Pohjoiskorealaisen katkera tilitys: Kim Jong-un ostaa ohjuksia, meille ei riitä edes perunoita

Pohjois-Korean kansa ei ole ottanut maansa viimeisintä rakettikoetta vastaan paikallisen median väittämällä innolla, kertoo Daily NK.

Loikkarivetoisen sivuston paikallislähteiden mukaan etenkin maaseudun köyhä väestö ihmettelee rahan tuhlaamista asehankkeisiin samalla, kun massa kärsitään monin paikoin ruokapulasta.

– Yhä useampi kärsii aliravitsemuksesta maaseudun alueilla kuten Pochonissa, Kapsanissa ja Samsoossa. Näiden alueiden väki inhoaa sitä, että hallitus suhtautuu ohjuksiin pakkomielteisesti, vaikkei kansan ruokkimiseen riitä edes perunoita, Rjanggangissa asuva lähde tilittää.

Hänen mukaansa tavalliset ihmiset tajuavat propagandasta huolimatta, että yhden ohjuksen hinnalla saisi satoja tonneja ruokaa.

Diktaattori Kim Jong-unin johtama Pohjois-Korea testasi hiljattain rakettimoottoria, joka on ilmeisesti tarkoitettu pitkän kantaman ballistiseen ohjukseen. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut kokeen ja sitä on arvosteltu etenkin Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa.

Pohjoiskorealaislähteiden mukaan maata nimellisesti hallitsevan työväenpuolueen kansalaisille järjestämillä viranomaisluennoilla korostetaan, että ohjusohjelmien tarkoituksena on vahvistaa maan ”itsepuolustuskykyä”.

– Viranomaiset väittävät meidän olevan ylväs ydinasevaltio, jota kukaan ei voi haastaa. On kuitenkin lannistavaa ja uuvuttavaa, ettei hallinto tunnusta, että tavalliset ihmiset haluavat vain parempaa elämänlaatua, ei enempää ohjuksia.