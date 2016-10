Uusi propagandavideo: Pohjois-Korea esittelee Kim Jong-Unin mahtailevaa armeijaa

Pohjoiskorealainen Korean Central TV on julkaissut propagandavideon, joka esittelee Pohjois-Korean ja maan johtajan Kim Jong-Unin sotilaallista vahvuutta. Yli tunnin kestävän videon nimeksi on annettu "Kim Jong-Un, suuren ja voimakkaan armeijan ylikomentaja".

Videolla Pohjois-Korean johtaja muun muassa lentää lentokoneella ja pitää puheita saaden valtavia suosionosoituksia kansaltaan. Kim Jong-Unin nähdään myös tarkistavan tyytyväisenä armeijansa varustelua ja polttamassa tupakkaa. Läpi videon soi juhlallinen musiikki.

Pohjois-Korea julkaisi videon pian sen jälkeen, kun maan viimeisimmät ohjuskokeet epäonnistuivat pari viikkoa sitten.

Video on katsottavissa jutun alapuolella. Videon selostus on koreaksi, mutta siitä on luvattu myös englanninkielinen versio.