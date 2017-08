Pohjois-Korea saattoikin rakentaa kohutut rakettimoottorinsa itse

Pohjois-Korean uusi mannertenvälinen ballistinen Hwasong-14 -ohjus ja keskimatkan ballistinen Hwasong-12-ohjus käyttävät Yhdysvaltojen tiedustelun arvion mukaan neuvostoaikaiseen RD-250-moottoriperheeseen perustuvia rakettimoottoreita.

Asiaa selvittäneen The Diplomatin mukaan amerikkalaistiedustelu vahvistaa International Institute for Strategic Studies (IISS) -ajatushautomon aiemman arvion ohjusten moottorityypistä.

Mediassa on väitetty, että Pohjois-Korean ohjusten moottorit tulivat Ukrainasta. Muun muassa New York Timesin mukaan moottorit pohjautuisivat mustan pörssin kaupasta Ukrainasta hankittuun neuvostoteknologiaan. New York Timesin mukaan ohjusten nopea kehitys kielii siitä, että moottorit saatiin jostakin maan rajojen ulkopuolelta. Pohjois-Korean tiedetään myös pyrkineen aiemmin varastamaan ohjussalaisuuksia Ukrainasta.

Ukraina on kiistänyt väitteet jyrkästi ja syyttänyt niiden levittämisestä Venäjän tiedustelupalveluja.

The Diplomatin mukaan amerikkalaistiedustelu ei usko venäläisten tai ukrainalaisten tahojen myyneen ohjusten moottoreita Pohjois-Koreaan. Todennäköisempänä pidetään sitä, että pohjoiskorealaiset kykenevät jo rakentamaan tällaisia moottoreita itse. Erään lähteen mukaan Pohjois-Korea on saattanut kehittää moottoreita yhteistyössä Iranin kanssa.

Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan iranilaiset ohjusasiantuntijat ovat matkanneet jo vuosia Pohjois-Koreaan avustamaan uuden entistä isomman rakettimoottorin kehitystyössä.