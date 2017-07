Salakuljettaja hankki miljoonia Pohjois-Korean hallinnolle, kertoo nyt kaiken

Pohjois-Koreaa vastaan asetetut pakotteet eivät toimi, sillä niiden kiertämiseen on liian monia keinoja. Näin arvioi The Washington Postin haastattelussa pohjoiskorealainen loikkari ja aiemmin maan johtaviin salakuljettajiin kuulunut Ri Jong Ho.

– Emme koskaan kipuilleet tai kärsineet pakotteista tehdessämme kauppaa ulkomaille, Ri sanoo.

Nykyisin Yhdysvalloissa asuva Ri loikkasi Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan vuoden 2014 lopulla. Sitä ennen hän ehti lähettää miljoonia dollareita ulkomaita Pohjois-Koreaan länsimaiden pakotteista huolimatta.

Ri kertoo työskennelleensä Virasto 39 -nimeä kantavalle pohjoiskorealaiselle toimijalle, joka on yhdistetty sekä lailliseen liiketoimintaan että erilaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kuten valuuttaväärennöksiin ja huumeiden salakuljetukseen. Virallisesti Virasto 39:n tehtävä on kerätä varoja Pohjois-Korean johtajalle.

Rin asiantuntemus suljetun diktatuurin hallinnon toiminnasta ja rahoituksesta on The Washington Postin mukaan Yhdysvalloissa kysyttyä. Yhdysvallat on jo pitkään yrittänyt jäljittää tapoja, joilla köyhä ja maatalousvaltainen Pohjois-Korea rahoittaa toimintaansa.

Ri kertoo eläneensä Pjongjangissa hyvää elämää ja olleensa rikas.

– Olin todella lojaali Kim Jong-ilille.

Rin mukaan valuutan kuljettaminen Pohjois-Koreaan oli helppoa. Hän kertoo muun muassa antaneensa täynnä dollareita olleita laukkuja kiinalaisten laivojen kapteeneille Dalian kaupungissa, jossa hän teki Pohjois-Korean lukuun kauppaa, ja laivat kuljettivat rahat suljettuun diktatuuriin. Toinen yksinkertainen keino oli antaa rahaa junalla Kiinan ja Pohjois-Korean rajan ylittävien matkaan.

– Minua vastaan asetettiin pakotteita, koska olin pohjoiskorealainen joka johti kauppaa etulinjassa, mutta en koskaan kokenut haittaa pakotteista, Ri sanoo.

Hän kertoo The Washington Postille lähettäneensä vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhteensä 10 miljoonaa dollaria Pjongjangiin.

– Jos Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat eivät toimi täysimittaisesti yhdessä Pohjois-Korea-pakotteissa, on heidän horjuttamisensa mahdotonta, Ri arvioi.