Pohjois-Korean valtavista vankileireistä uusia satelliittikuvia ja järkyttäviä tietoja

Amnesty/DigitalGlobe, Inc.

Amnesty International on julkaissut uusia satelliittikuvia ja vertailujaan Pohjois-Korean vankileireiltä.

Amnestyn mukaan kuvat osoittavat, että Pohjois-Korean hallitus jatkaa poliittista sortoa ylläpitävien laitosten ylläpitoa ja jopa sijoittaa niihin. Leirit mahdollistavat Amnestyn mukaan laajat ja järjestelmälliset ihmisoikeusrikkomukset.

Kwanliso 15 (Yodok)- ja kwanliso 25 -leirien kuvat kertovat krematorioiden parantamisesta, viljelyksistä ja uusista vartiointiasemista.

YK:n raportti 2014 dokumentoi raiskauksia, lapsikuolemia, kidutusta, tarkoituksellista nälänhätää, pakkotyötä ja teloituksia leirien 120 000 ihmistä kohtaan. Moni vanki ei ole syyllistynyt mihinkään, mutta heitä rangaistaan sukulaistensa teoista.

Pohjois-Korea on estänyt järjestelmällisesti pääsyn tarkastamaan leirejä. Amnesty toteaa, että niiden infrastruktuuri on niin massiivista, että se on seurattavissa avaruudesta.