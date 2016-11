Sensaatiomainen video näyttää: Näin Pohjois-Koreassa seurataan ulkomaista mediaa

Daily NK kertoo ISFINK-järjestön (International Solidarity for Freedom of Information in North Korea) alla näkyvästä videosta. Se sisältää ainutlaatuisia kuvia, jotka näyttävät pohjoiskorealaisen tavan seurata ulkomaista mediaa.

Videoilla mies ja nainen neuvottelevat hinnasta pääsylle yksityiskodin videohuoneeseen. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun niiden olemassaolosta esitetään todisteita.

Miehen maksama hinta "videovuokrasta" on kohtuullisen alhainen.

Videolla myös ilmeisesti äiti ja poika katsovat ulkomaista elokuvaa notetel-laitteesta samalla syöden.

Asiakkailta tarkistetaan henkilöllisyydet. Poliisin tullessa paikalle huoneissa kerrotaan näytettävän ja näytetään paikallisia lastenelokuvia.

Videoiden katsomisesta kiinni jääminen tietää todennäköistä vankileirituomiota tai muuta ankaraa rangaistusta Pohjois-Koreassa.