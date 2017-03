Huippuloikkari varoittaa: Kim Jong-un ei tule koskaan luopumaan ydinaseista

Pohjois-Koreasta loikannut diplomaatti Thae Yong-ho sanoo, että Pohjois-Korea on "vaarallisella polulla", kun se hakee tunnustusta ydinasevaltiona.

"Kim Jong-unin hallinto ei tule koskaan luopumaan ydinaseista", Thae sanoo Voice of Americalle. Asiasta uutisoi tässä UPI.

Thaen mukaan Pohjois-Korea voi "levitä käsiin", jos hallinto päättää suorittaa merkittävän ydinkokeen Punggye-rin testausalueella, jossa Pyongyang testaa massatuhoaseitaan.

Viimeisimpien satelliittikuvien mukaan tunnelien kaivuu jatkuu alueella. Arvioiden mukaan tällainen aktiivisuus vihjailee, että Pohjois-Korea saattaa valmistella lisää maanalaisia ydinkokeita.

"Jos suuri räjähdys tapahtuu ja alue kärsii säteilystä samalla, kun Pyongyang menettää kontrollinsa Pohjoisen Hamgyongin provinssissa, tämä saattaa johtaa massaloikkauksiin", Thae sanoo.

Ydinkokeen epäonnistuminen Pohjois-Korean kaltaisessa "pienessä valtiossa" voi hänen mukaansa johtaa katastrofiin. Thaen mielestä Kiinan ja kansainvälisen yhteisön tulee olla tietoisia vaarasta.

Thae toimi Lontoon-apulaissuurlähettiläänä ennen loikkaustaan Etelä-Koreaan vuoden 2016 elokuussa. Hän on korkea-arvoisin pohjoiskorealaisdiplomaatti, joka on koskaan loikannut toiseen maahan. Hän on kertonut julkisuudessa, että nimenomaan tyytymättömyys Kim Jong-unia kohtaan sai hänet loikkaamaan maasta.