Kim Jong-unin oma luksussaari "Ibiza" – koripallotähti kertoo ökyilystä

Fox Newsin julkaisemat ilmakuvat paljastavat, millainen on Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin saari, jota on tituleerattu Pohjois-Korean Ibizaksi. Kimin tiedetään kestitsevän ystäviään saarella, johon on maan hallitsijaa varten luotu luksuspuitteet.

Vieraita varten saarella on huviloita, jotka ympäröivät Kimin omaa palatsia. Saari sijaitsee Pohjois-Korean itärannikon läheisyydessä. Saaren mukavuuksiin kuuluu myös muun muassa oma urheilustadion.

Satamaa ja saaren muita rannikkoalueita vartioi raskaasti aseistautuneet sotilaat 24 tuntia vuorokaudessa.

Vieraiden joukossa on ollut muun muassa Kimin ystävä, entinen koripalloilija Dennis Rodman. Hän on verrannut Kimin saarta Espanjaan kuuluvaan Ibizaan.

"Se on kuin menisi Havaijille tai Ibizalle, mutta hän ei ole siellä yksin. Siellä on koko ajan 50–60 ihmistä hänen ympärillään – tavallisia ihmisiä, jotka juovat koktaileja ja nauravat koko ajan", Rodman on kuvannut vierailuaan.

Ruuan ja viinin ystäväksi tiedetty Kim ruokkii saaren vieraita säästelemättömään tyyliinsä. Samaan aikaan miljoonat pohjoiskorealaiset näkevät nälkää.

"Jos juodaan tequilaa, se on parasta tequilaa. Mitä tahansa haluaakin, hänellä on paras versio siitä", Rodman sanoo.