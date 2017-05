Pohjois-Korean ensi aalto sodassa: Tulta suuriin asutuskeskuksiin ja miljoona sotilasta perään

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean raja on vuosikymmeniä ollut ruutitynnyri.

Pohjois-Korean ydin- ja ohjuskokeet huolettavat USA:ta, koska yksikin ydinohjus yläilmakehässä voisi saada aikaan kaiken elektroniikan vaurioittavan EMP-pulssin. Forbesin mukaan huolia on muitakin.

Yhdysvaltojen ainoa torjuntaohjelma on nimeltään Ground-based Midcourse Defense (GMD), joka on tuotu Alaskaan ja Kaliforniaan juuri Pohjois-Korean tulevaa onnistumista silmällä pitäen. GMD-järjestelmän reilun 30 torjuntaohjuksen on määrä torjua lähestyviä ohjuksia. Presidentti Barack Obaman aikana ohjelmaa ei kuitenkaan ole rahoitettu tarpeeksi.

Stratforin analyysin mukaan Pohjois-Korea olisi kyvytön puolustautumaan USA:n iskua vastaan, mutta käytännön kostoisku maalta onnistuu. Kyse on tykistön käytöstä etelää vastaan.

Fox Newsin raportin mukaan Pohjois-Korean varusteet ovat vanhentuneita ja tekniikka toistaiseksi alkeellista, mutta maalla on 1,2 miljoonaa miestä aseissa ja 10 ydinkärkeä. Miesten taistelukunnosta ei tiedetä.

Tykistökalustoa maalla on 20 000, lyhyen ja keskipitkän matkan ohjuksia tuhat, sukellusveneitä 70, sotilasveneitä yli 400 ja lentokoneita 563.

Jo vuosikymmenten ajan pohdituissa sotaskenaarioissa on pidetty ilmeisenä, että Pohjois-Korea iskisi heti Etelä-Koreaan. Jättikaupunki Soul sijaitsee 50 kilometrin päässä maiden rajalta.

USA:n armeijan entinen tiedustelu-upseeri Michael Pregent sanoo, että sotasimulaatioissa Pohjois-Korean tuhoisin isku on ensi aalto, johon kuuluu tykkitulen ja ohjusten sataminen asutuskeskuksiin kuten Souliin. Hänen mukaansa valmiussuunnitelmissa on huomioitava myös hermokaasun ja kemiallisten aseiden mahdollisuus.

Tämän jälkeen pohjoisesta tulisi yllätystä hyväkseen käyttäen satoja tuhansia miehiä rajan yli. Jokaisessa sotapelissä pohjoiskorealaisilta kuitenkin loppuvat vesi, ruoka ja ammukset.

"Miten pysäytät miljoona miestä? Et mitenkään, elleivät he itse pysäytä itseään joskus vuorokausien 3 ja 7 välillä", Pregent sanoo.

"Mitä tapahtuu kun he näkevät että heille on valehdeltu heidän koko ikänsä? ...Pelkkä pursuavien ruokatiskien näkeminen tien varrella vie heiltä jalat alta, puhumattakaan ipadeista ja iphoneista", hän jatkaa.