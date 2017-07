Lentomatkustamisen salat julki: Tätä matkustajien ei haluta tietävän

Kysymys- ja vastaussivusto Quora kertoo vastauksia siihen, mitä lentoyhtiöt eivät halua lentomatkustajien tietävän matkastaan. Asiasta kertoo tässä Daily Express.

Lentäjät saattavat ensinnäkin vähätellä eteen tulevia vaaratilanteita. Pilotit saattavat esimerkiksi mieluummin sanoa matkustajille koneen kulkevan sumussa kuin että "näkyvyys on nolla". Kun kone on myöhässä "teknisten syiden vuoksi", on luultavaa, että koneessa on suoraan ilmaistuna jokin hajalla.

Maltillisten ilmausten taustalla on pyrkimys pitää matkustajat rauhallisina.

Matkustajille ei myöskään mainosteta, että lentokoneisiin iskee salama melko usein.

Quoran mukaan lentojen pituus arvioidaan yleensä yläkanttiin, jotta erilaiset viivästymisen mahdollisuudet voidaan ottaa huomioon. Sivustolla kerrotaan, että lennon arvioituun pituuteen lisätään pääsääntöisesti 15 minuuttia, jotta lento olisi "ajoissa", vaikka se olisikin todellisuudessa hieman myöhässä.

Joskus matkustamon turvavyövalo jää päälle vahingossa. Lentohenkilökunta saattaa huomaamattaan jättää päälle merkkivalon, joka kehottaa pysymään paikallaan turvavyöt lukittuina.

Quoran mukaan lennoilla kannattaa jättää kahvi ja tee juomatta, koska niissä käytetään vettä säiliöistä, jotka puhdistetaan harvoin.

Lisäksi Quoran mukaan matkustajille ei kerrota, että koneen happinaamareista riittää happea kullekin matkustajalle vain 15 minuutin ajan.