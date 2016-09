Clintoneiden väitetään nimittäneen poliiseja sioiksi

Kate Andersen Browerin teos The Residence: Inside the Private World of The White House sisältää presidenttiparin Bill Clinton ja Hillary Clinton aikana 1990-luvulla Valkoisessa talossa floristina olleen Ronn Paynen kertomuksen.

Ronn Payne kertoo olleensa kerran paikalla, kun Secret Servicen agentti haki tuolloin teini-ikäistä tai varhaisteiniä Chelsea Clintonia kouluun. Chelsea oli puhelimessa.

"Oi, minun täytyy lopettaa", hän sanoi ystävälleen. "Siat ovat täällä".

Agentti oli kirjan mukaan muuttunut "purppuranpunaiseksi" ja kysynyt Chelsea Clintonilta, ymmärtääkö tämä hänen olevan suojelemassa Chelsean perhettä luodeilta.

"No, se on sitä miksi äitini ja isäni teitä kutsuvat", hän oli vastannut.

Nimitys oli yleinen 1960-luvun radikaalien piirissä. Asia on noussut uudelleen esille presidentinvaalien alla konservatiivijulkaisuissa, kun vastaavasta asenteesta on kerrottu myös Valkoisen talon agenttien omissa uutuuskirjoissa kuten Ronald Kesslerin First Family Detail ja Gary Byrnen Crisis of Character.