Pietarin iskusta epäillään 23-vuotiasta itsemurhapommittajaa

– Poliisi ja turvallisuuspalvelut ovat töissä ja tekevät kaikkensa selvittääkseen (iskun) syyt ja muodostaakseen kokonaiskuvan tapahtuneesta, Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi tiedotustilaisuudessa (video alla).

Putin esitti osanottonsa Pietarin maanantain metroiskun omaisille ja kävi laskemassa kukkia tapahtumapaikalle.

Pommi-iskusta epäillään Radio Free Europen mukaan 23-vuotiasta itsemurhapommittajaa. Venäjän median mukaan iskuihin ensin liitetty turvakameranauhalle tallentunut mies antautui poliisille, eikä ilmeisesti liity tapaukseen.

Venäjän terrorismin vastainen komitea on ilmoittanut viranomaisten etsivän ”terroristihyökkäyksen järjestäjiä ja tekijöitä”. Venäjän mediassa liikkuneiden tietojen mukaan iskuun on liitetty myös nuori nainen. Epäiltyjä kuvataan ”keskiaasialaisiksi”. Heillä on kerrottu olevan kytköksiä radikaaliin islamiin.

Pommi räjähti Sennaja ploštšadin eli Heinätorin asemalta Teknologisen instituutin asemalle matkalla olleessa metrojunassa. Isku vaati 11 ihmisen hengen. Loukkaantuneita oli yli viisikymmentä.

”Yhdysvallat tukee”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump soitti Vladimir Putinille maanantaina ja tarjosi Yhdysvaltojen täyttä tukea ”iskuun vastaamisessa sekä siitä vastuussa olleiden tahojen saattamisessa oikeuden eteen”.

Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Trump esitti syvät osanottonsa iskun uhrien omaisille.

Donald Trump kuvasi iskua medialle ”hirveäksi tapahtumaksi” ennen puheluaan Putinin kanssa. Trump totesi tällaista ”tapahtuvan kaikkialla maailmassa”.

YK:n turvallisuusneuvosto on tuominnut Pietarin iskun ”barbaarisena ja pelkurimaisena terroritekona”.

– Voitte olla varmoja siitä, että Yhdysvallat seisoo Venäjän rinnalla näitä ääriajattelijoita vastaan, jotka iskevät järjettömästi ja jatkuvasti viattomia vastaan, Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Nikki Haley kommentoi.