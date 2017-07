Opiskelijat 200 päivää bunkkerissa: Äärimmäinen koe simuloi elämää avaruudessa

Pekingissä toteutetaan avaruussimulaatiota, jossa yliopisto-opiskelijoita on suljettu kahteen bunkkeriin 200 päivän ajaksi. Opiskelijat kierrättävät kokeen aikana kaiken – jopa oman virtsansa – simuloidakseen elämistä avaruusasemalla tai toisella planeetalla.

Neljä Pekingin yliopiston opiskelijaa asteli bunkkereihin sunnuntaina, Sky News kertoo.

Simulaatio on osa Lunar Palace 365 -projektia, jossa tutkitaan, miten ihmiset voisivat luoda omavaraisen ekosysteemin, joka tarjoaa kaikki ihmiselämän välttämättömyydet maapallon ulkopuolella.

"Saan niin paljon tästä. Tämä on todella erilainen kokemus", sanoo tohtoriopiskelija Liu Guanghui.

Professori Liu Hongin mukaan kokeessa on laskettu tarkkaan kaikki, mitä selviytymiseen tarvitaan.

"Olemme suunnitelleet sen niin, että kasvit tuottavat happea asemalla juuri sen verran kuin tarvitaan", hän kertoo.

Professorin mukaan simulaatio tulee olemaan opiskelijoille todellinen henkinen koettelemus. Pitkän ajan viettäminen suljetussa tilassa altistaa helposti masennukselle ja muille mentaalisille ongelmille.

11 Kiinan kansalaista on matkustanut avaruuteen. Määrä on yhtä suuri kuin saksalaisten ja japanilaisten avaruusmatkailijoiden määrä. Venäjällä ja Yhdysvalloilla avaruuteen matkustaneita on eniten: Venäjällä 118 ja USA:lla 337.

Venäjän presidentti Xi Jinping on sanonut, että hän haluaa kilpailla Venäjää ja Yhdysvaltoja vastaan avaruustutkimuksessa. Kiina suunnittelee lähettävänsä luotaimen kuun pimeälle puolelle viimeistään vuonna 2018. Kiinalaisastronauttien on tarkoitus laskeutua samaan paikkaan vuoteen 2036 mennessä.

Jos Lunar Palace 365 -hanke onnistuu, Kiinalla voi olla mahdollisuus perustaa pysyvä avaruusasema operaatioittensa tueksi.