Republikaanijohtajan mukaan Donald Trump teki virheen armahtaessaan kiistellyn sheriffin

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Paul Ryanin mukaan presidentti Donald Trump teki väärän päätöksen, kun hän armahti laittomista pidätyksistä tuomitun sheriffi Joe Arpaion.

Sekä Trump että Ryan ovat republikaaneja.

Ryanin tiedottaja sanoo aiheesta välittämässään lausunnossa, että poliisivoimilla on erityinen velvollisuus suojata jokaisen Yhdysvalloissa olevan oikeuksia. Lausunnosta uutisoi BBC.

Verkkouutiset kertoi eilen, että armahdettu sheriffi Joe Arpaio on tullut tunnetuksi kovista otteistaan Arizonassa sijaitsevan piirikuntansa vankilassa. Arpaio on muun muassa pakottanut vangit käyttämään vaaleanpunaisia alusvaatteita ja tarjoillut vankilassaan ruokaa, jota osa vangeista on kuvaillut syömäkelvottomaksi. 85-vuotias Arpaio on niittänyt toimiensa seurauksena mainetta "Amerikan ankarimpana sheriffinä".

Arpaion tuomio oli peräisin toistuvista laittomista pidätyksistä. Oikeuden mukaan Arpaio oli muun muassa ottanut kiinni laittomiksi maahanmuuttajiksi epäilemiään henkilöitä, vaikka heitä ei epäilty rikoksista. Oikeusistuin määräsi Arpaioa lopettamaan pidätykset ensimmäisen kerran vuonna 2011, mutta hän jatkoi toimiaan. Arpaio tuomittiin viime kuussa määräyksen huomiotta jättämisestä.

Trumpin armahduspäätös on saanut republikaanien lisäksi kovaa kritiikkiä myös demokraateilta.