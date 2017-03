Oppositiojohtaja kehottaa Venäjällä pidätettyjä mielenosoittajia paperitöihin

Venäjän oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi sai maanantaina Moskovassa oikeudelta 350 ruplan sakot mielenosoitusten järjestämisestä.

Tiedotustilaisuudessaan Navalnyi kehotti kaikkia hänen tapaansa pidätettyjä mielenosoittajia paperitöihin ja valituksiin.

– Oletan että he pidättivät ihmisiä ja myöhemmin päästivät heitä tekemättä mitään virallista paperityötä. Joten on hyvin tärkeää selittää jokaiselle, että heidän pitää saada paperit ja heidän on kiistettävä pidätyksensä (peruste) juridisesti, Aleksei Navalnyi toteaa oheisella videolla.

– Useimmat tuhannesta eilen pidätetystä päästettiin vapaalle ilman tätä paperityötä. He pidättivät heidät ja sitten päästivät heidät.

Navalnyin mukaan he aikovat julkaista ohjeet ja videon, jolla selitetään kaikille, että heidän on pidettävä huolta pidätyksensä papereista.

– Vaikka näissä oikeuksissa se onkin yksinkertainen prosessi - vastalause hylätään heti - se on tarpeellista jotta voimme kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen.

Aleksei Navalnyin mukaan tapahtumat osoittivat, että Venäjällä on varsin paljon äänestäjiä, jotka tukevat korrupiota vastaan taistelevaa ehdokasta.

– Pyrin (presidentiksi) edustaakseni näitä ihmisiä. Joten minulla on kaikki oikeus pyrkiä.