Merkittävä määrä pakolaislapsia saapumassa Britanniaan

BBC kertoo lauantaina, että sen tietojen mukaan "merkittävä määrä" pakolaislapsia on saapumassa Britanniaan lähipäivien aikana.

Tietolähteiden mukaan kyse olisi noin 300 syyrialais- ja afgaanilapsesta, jotka asuvat Ranskan puolella pahamaineisessa "Calais'n viidakossa", eli Calais'n kaupungin liepeillä sijaitsevassa siirtolaisten epävirallisella leirillä. Siirtolaiset ovat jääneet jumiin Pohjois-Ranskaan, ja monet heistä yrittävät päästä Britanniaan.

Muun muassa Ranskan sisäministeri on vaatinut, että leiri on suljettava mahdollisimman nopeasti. Viranomaisten mukaan leiri suljetaankin vuoden loppuun mennessä.

Tällä hetkellä leirillä arvioidaan asuvan noin 10 000 ihmistä.

Viranomaiset kiinnittävät nyt erityistä huomiota yksintulleisiin alaikäisiin, jotka asuvat leirissä. Pelko on, että leirin sulkemisen myötä he katoavat ennen kun heidät saadaan rekisteröityä, vaikka heillä on oikeus perheenyhdistämiseen Britanniassa.

Ne lapset, joilla ei ole jo sukulaisia Britanniassa, pääsevät osaksi erillistä rekisteröitymisprosessia.

Ministeri Amber Rudd totesi BBC:n mukaan haluavansa hallituksen työskentelyyn nopeutta ja "haluavansa mahdollisimman monta lasta Britanniaan ennen kun Ranskan viranomaiset sulkevat leirin."

BBC:n lähteiden mukaan mitään operationaalisia järjestelyjä ei kuitenkaan ole vielä tehty.

EU-säädöksen mukaan turvapaikkaa haetaan siitä maasta, johon hakija ensimmäisenä saapuu. Alaikäisten lasten hakemus voidaan kuitenkin siirtää toiseen maahan, mikäli heidän perhettään asuu siellä