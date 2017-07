Italia uhkaa sulkea satamansa, mikäli pakolaisvirtaan ei saada apua

Italia on uhannut sulkea satamansa ja takavarikoida avustusjärjestöjen pelastusveneet, jotka tuovat haaksirikkoutuneita turvapaikanhakijoita Libyasta. Asiasta raportoi Al Jazeera.

Saksan, Italian ja Rankan sisäministerit tapaavat toisensa Pariisissa tänään. Tarkoituksena on keskustella kriisistä sekä Italian ilmoituksesta sen suhteen, että maan kantokyky uhkaa olla lopussa. BBC:n mukaan Italian satamien kautta on tullut vuoden 2014 jälkeen jo yli 500 000 turvapaikanhakijaa.

YK:n mukaan Italia tarvitsee tukea muilta Euroopan mailta. Tällä hetkellä Italiaan suuntautuu liikennettä erityisesti Välimeren yli Afrikasta.

Italian hallitus on vaatinut EU:lta välittömiä toimia sen jälkeen kun ainoastaan kahden päivän aikana viime viikolla maahan saapui 12 000 turvapaikanhakijaa. Vuoden alusta Italiaan on meriteitse tullut 83 650 henkilöä, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 samassa ajassa.

Torstaina EU lupasi Italialle taloudellista tukea. Jäsenmailta odotetaan kuitenkin vielä solidaarisuuden osoituksia.

Suurin osa turvapaikanhakijoista tulee Libyasta. Libya toimii tällä hetkellä porttina Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, mutta myös Egyptistä, Syyriasta ja Bangladeshista tuleville.