250 jihadistia on tuotu Eurooppaan – varoitus ISIS-suunnitelmasta

Valtavat määrät ulkomaalaistaistelijoita ja tukijoita on jättänyt ISIS-jihadistijärjestön sen ydinalueilla Irakissa ja Syyriassa.

The Guardianin mukaan useita kymmeniä ISIS:n ulkomaalaistaistelijoita on pyrkinyt pakoon viime viikkoina. Monet heistä ovat jääneet kiinni Syyrian ja Turkin rajalla. Tuntematon määrä on päässyt läpi, jatkanut matkaansa Turkkiin ja sieltä edelleen ties minne.

Lähteet terroristijärjestön sisällä vahvistavat jihadistien rivien kutistuneen samalla kun ISIS:tä vastaan taistelevat joukot ovat edenneet kohti Rakkaa ja Tabqaa Syyriassa.

Iso osa ISIS:n ulkomaalaistaistelijoista on sijoitettu niiden alueelle.

Turkkilaiset ja eurooppalaiset viranomaiset kertovat joidenkin ISIS-järjestöön aikanaan liittyneiden kansalaistensa ottavan nyt yhteyttä lähetystöihinsä ja etsivän paluutietä kotiin.

Toiset pakenijat taas tunnustavat yhä järjestön ideologiaa ja haluavat palata jatkaakseen terroria kotimaissaan.

Länsimaisten tiedustelupalvelujen mukaan ISIS on myös lähettänyt taistelijoitaan länteen tietoisesti.

Jihadistien uskotaan salakuljettaneen verkostonsa kautta ainakin 250 terroristia Eurooppaan Turkin kautta 2014 lopun ja 2016 puolivälin välisenä aikana. Sen jälkeen väylät on väitetysti tukittu.

King's Collegen radikalisaation tutkimuksen laitoksen johtaja Shiraz Maher varoittaa kotiin palaavien jihadistien uhkan pahenevan tulevina kuukausina ja vuosina, kun paine ISIS:n ydinalueilla kasvaa.

– Euroopan on oltava varuillaan, hän toteaa

Kaikkiaan peräti 30 000 ulkomaalaisen uskotaan matkanneen Syyriaan taistelemaan ISIS:n riveissä. Yhdysvaltojen arvioiden mukaan heistä jopa 25 000 on menehtynyt taisteluissa.

Esimerkiksi Syyriaan matkanneista noin 850 britistä noin puolet on palannut takaisin kotimaahansa ja parisen sataa kuollut.

Shiraz Maherin mukaan alueiden menettäminen Lähi-idässä tarkoittaa ISIS:n tärkeimmän värväystyökalun menettämistä.

Kuva kasvavasta islamilaisesta valtiosta vetosi etenkin nuoriin ISIS-jäseniin.

– Kun kalifaatti alkaa murentua, ei samaa viehätystä yksinkertaisesti ole olemassa, Maher sanoo.