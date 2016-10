Paavi Franciscus: Maailmassa on käynnissä globaali sota avioliitto-instituutiota vastaan

Paavi Franciscuksen mukaan maailmassa on käynnissä globaali sota, jonka tarkoituksena on tuhota avioliitto, kertoo katolisen kirkon sivusto Crux. Paavi puhui Tbilisissä Georgiassa lauantaina.

Paavi sanoo avioliiton olevan kaunis instituutio, jonka Jumala on luonut.

‒ Tänä päivänä meneillään on globaali sota avioliittoa vastaan. Sitä ei tuhota aseilla vaan ideoilla. On tiettyjä ideologisia ajattelutapoja, jotka tuhoavat sitä. Meidän on puolustauduttava ideologiselta kolonisaatiolta, paavi sanoo.

Tällaisena ideologisena ajatteluna paavi pitää esimerkiksi gender-teoriaa, jonka mukaan ihmisen sukupuoli on sitä, mitä ihminen itse tuntee sen olevan. Paavin mukaan Raamattu opettaa, että Jumala loi miehen ja naisen kuvakseen.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että joskus syntyy hankalia tilanteita, jotka johtavat avioeroon.

‒ Mutta Jumala maksaa. Hän on se, joka teki miehestä ja naisesta avioliitossa yhden, ja kun he eroavat, he likaavat sen, mitä Jumala on tehnyt, paavi sanoo.