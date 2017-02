Paavi hyökkäsi tekopyhyyttä vastaan: Tällainen elämä ei ole kristillistä

Paavi puhui Vatikaanin radion mukaan saarnassaan "pienten ihmisten" häpäisemisestä. Paavin mukaan pienten ihmisten sortaminen on Jumalalle häpäisyä.

– Mutta mitä häpäisy on? Häpäisyä on, että sanoo jotain, mutta tekee itse toisin; kyse on kaksoiselämästä, paavi sanoi.

Hän viittasi ihmisiin, jotka kokevat olevansa hyvin katolilaisia, koska käyvät messussa ja kuuluvat katolilaisiin järjestöihin.

Paavin mukaan tällaisen ihmisen elämä ei ole kuitenkaan kristillistä, jos hän "ei maksa työntekijöille reilua palkkaa, käyttää hyväksi ihmisiä, tekee likaista bisnestä, pesee rahaa"...

– Se on kaksoiselämää.

Hänen mukaansa monet kristityt toimivat näin, ja häpäisevät muita. Paavi totesi, että usein kuulee sanottavan, että "on parempi olla ateisti kuin sen kaltainen katolilainen". Paavin mukaan asia on juuri niin. Kyse on häpäisystä ja tuhoamisesta.

Paavin mukaan Jeesus puhuu evankeliumeissa tästä häpäisystä.

Paavi kuvasi tilanteen, jossa ihminen tulee taivaan porteille ja kehuu kirkossa käynnillään ja kaikilla uhrauksilla, mitä ihminen on tehnyt. Hänen mukaansa Jeesus vastaa: "Muistan ne uhraukset: kaikki likaisia. Kaikki ryöstetty köyhiltä, En tunne sinua".

– Se tulee olemaan Jeesuksen vastaus näille häpäisijöille, jotka elävät kaksoiselämää.

Paavi kehotti kaikkia miettimään, onko omassa elämässä kaksoiselämän piirteitä.