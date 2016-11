Trump-protesti vaati uhrin: miestä ammuttu Oregonissa

Amerikkalainen Oregonlive -sivusto kertoo, että Portlandissa järjestetty Donald Trumpia vastustava protesti on vaatinut yhden uhrin. Kolmatta iltaa jatkuneissa mielenosoituksissa on ammuttu yhtä miestä.

Poliisi ei ole vahvistanut ammutun tämänhetkistä tilaa. Oregonlive kertoo, että poliisi jatkaa tutkimuksiaan, ja suurin osa mielenosoittajista on sen myötä hajaantunut.

Todistajien mukaan ampuja oli "myöhäisteini-ikäinen" mustiin pukeutunut mies.

Ampumavälikohtaus sattui Morrisonin sillan läheisyydessä. Ampujan kerrotaan nousseen eräästä autosta, ampuneen kerran aseellaan ilmaan ja sitten erästä toista mielenosoittajaa alavartaloon.

Tuhannet amerikkalaiset ovat viime päivinä osoittaneet mieltään presidentinvaalein tuloksen takia. He prostestoivat vaalit voittanutta Donald Trumpia vastaan. Mielenosoituksia on syntynyt muun muassa Miamissa, Atlantassa, Philadelphiassa, New Yorkissa sekä San Franciscossa.